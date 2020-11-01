HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaçırılmak istenen kız son anda polis ekiplerince kurtarıldı

Kaçırılmak istenen kız son anda polis ekiplerince kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 18:05 | Son Güncelleme

Aksaray’da bir şahıs tarafından otomobille kaçırılmak istenen genç kız polis ekiplerinin anında müdahalesi ile son anda kurtarıldı.Olay, Bedir Muhtar Mahallesi 6800 Sokakta bulunan müstakil bir evin önünde meydana geldi.

Aksaray’da bir şahıs tarafından otomobille kaçırılmak istenen genç kız polis ekiplerinin anında müdahalesi ile son anda kurtarıldı.
Olay, Bedir Muhtar Mahallesi 6800 Sokakta bulunan müstakil bir evin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin K. (27) 68 KE 673 plakalı Volkswagen marka otomobille Ülkü K.’nın (24) evinin önüne gelerek pusuya yattı. Olacaklardan habersiz Ülkü K. alışveriş yapmak için tek başına evden çıktığı sırada Emin K. otomobille Ülkü K.’nın yanına yaklaşarak araçtan aşağıya indi. Ülkü K.’ya arabaya binmesini söyleyen Emin K., genç kızın arabaya binmemesi üzerine kollarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Bu sırada durumu fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikal etmesi sonucu şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Genç kızı zorla kaçırmak isterken polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Emin K.’nın üzeri polis ekiplerince arandı. Üst araması yapılan şüpheli kedisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına gülerek, “Çekme ya kurban olayım” dedi. Rahat tavırları ile dikkat çeken şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servise getirildi. Sağlık kontrolü esnasında doktor odasında kendine zarar vermek istenen Emin K. polis ekiplerince kontrol altına alındı. Sağlık kontrolünün ardından doktor odasından çıkarılarak polis otosuna getirilen Emin K., polis ekiplerinin kendisine zarar vermemesi için aldığı güvenlik önlemleri için, “Ağabey böyle gitmeyelim, çok ayıp değil mi? Ağabey çok ayıp” diye polis memurlarına seslendi. Şüphelinin 168 sağlık kontrolünde 168 promil alkollü olduğu tespit edilirken, yapılan sorgulamasında aranan şahıs olduğu belirlendi.

Genç kızın elleri aracın kapısına sıkışarak yaralandı
Zorla kaçırılmak istenirken polis ekiplerinin anında müdahalesiyle kurtarılan genç kız, araca zorla bindirilme sırasında ellerinin kapıya sıkışması ve şahsın kollarından asılması sonucu hafif yaralandı. Polis otosuyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilen genç kız burada tedavi altına alındı. Şüpheliden şikayetçi olan genç kız tedavisinin ardından Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şüpheli Emin K. ise sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAstrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!Astrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!
10 yaşındaki Elif'e acı veda10 yaşındaki Elif'e acı veda
Saç dökülmesi bu alışkanlığınız yüzünden olabilir Saç dökülmesi bu alışkanlığınız yüzünden olabilir
1/
En Çok Okunan Haberler
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
Güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı
Güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Yırt dışına tatile gitmişti; korona şoku! '16 gündür evdeyim...'
Yırt dışına tatile gitmişti; korona şoku! '16 gündür evdeyim...'
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Diğer Haberler
İzmir'den flaş haber! Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına ara verildi
İzmir'de korkutan tehlike! Çalışmalara ara verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
10 yaşındaki Elif'e acı veda
İzmir'e hırsızlık için geldiği belirlenen 9 kişi yakalandı
Bu nasıl vicdansızlık! İzmir'e hırsızlık için gelmişler
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun koronavirüse yakalandı
Vali koronaya yakalandı
Bakan Selçuk'tan İzmir'deki okullar için flaş açıklama
Bakan Selçuk'tan İzmir'deki okullar için flaş açıklama
Kaçak ocakta yaralanan madenciyi evine götürüp üzerini temizleyerek 'ağaçtan düştü' dediler
Maden ocağında skandal! Hastaneye götürüp 'ağaçtan düştü' dediler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.