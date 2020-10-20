Kaçırılmalar alenileşti mi?

Ailesi "devlet kaçırdı" diyor, muhalefet iktidara "kaçırılmalar alenileşti" çıkışında bulunuyor.Yüksekova’da servisçilik yapan Bahtiyar Fırat, diş tedavisi ve akraba ziyareti için İran’a gidecekti ama İstanbul Havalimanı’nda önce gözaltına alındı, sonra da serbest bırakıldı. Serbest bırakılınca eşi Esra Fırat’ı telefonla arayan Bahtiyar Fırat’tan 13 Ekim’den beri haber alınamıyor.

Eşinin kendisine o gün telefonda "Taksideyim. Beni şu anda 4 araba ablukaya almış" dediğini aktaran Esra Fırat, DW Türkçe’ye eşinden bir daha haber alamayınca İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı’na gittiğini ancak hiçbir şey öğrenemediği anlattı.

Esra Fırat, "Eşim nerde, ne yapıyor şimdi, suçu nedir" sorularını sormasının normal olduğunu söylerken, kafasında yaşadığı çelişkileri, "Eşim normal bir vatandaş. Kaçırılamaz. Her şey kameralar altında. İstanbul öyle bir yer. Bunu başka biri yapamaz. Zaten devlet yapmış. İstihbarat mıdır, MİT midir nedir ama lütfen bana bilgi versinler" sözleriyle dile getiriyor.

Esra Fırat kaçırılma olaylarını yakından izleyen, olayların açıklanması için TBMM Başkanlığı’na bugüne kadar 13 soru önergesi veren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na da eşinin durumunu aktarmış.