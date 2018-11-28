Kaçırılmasına yardım ettiği komutanı güvenli bölgeye götürecekmiş

Öztürk ile nizamiye bölgesine gittiğinde bir grup Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personelinin geldiğini anlatan Yılmaz, bu askerlere Orgeneral Yaşar Güler'in emir subayı Mehmet Akkurt'un yol gösterdiğini ileri sürdü.

Orgeneral Yaşar Güler'in bir araçla nizamiyeye getirildiğini, o sırada Akkurt'un etrafa ateş ettiğini bildiren sanık Yılmaz, Akkurt'un vurulduğunu, bu esnada uzman çavuş Mesut Kaya ile gelen 2 kişinin de Orgeneral Güler'i araçtan indirip "Emniyetli bir yere götüreceğiz." diyerek ambulansa bindirdiklerini ve bölgeden uzaklaştırdıklarını iddia etti.

Güler'in kaçırılmasında bir sorumluluğu olmadığını ileri süren Yılmaz, kendisinin çatışmayı engellemeye çalıştığını, bir süre sonra kendisine de ateş edildiğini öne sürdü.

İlerleyen saatlerde nizamiye bölgesine tankların geldiğini kaydeden Yılmaz, buradaki askerlerin bazılarından darbe girişimi olduğunu öğrendiğini iddia etti.

Darbeden sabaha karşı haberdar olduğunu savunan Yılmaz, öğle saatlerinde emniyet güçlerine teslim olduğunu belirtti.

Olay akşamı darbeye yönelik bir toplantıya katıldığı yönündeki savcılık mütalaasını kabul etmediğini bildiren sanık Yılmaz, darbe girişiminde bulunmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.

Sanıklardan eski albay Doğan Öztürk ile darbeci ÖKK personelinin Genelkurmay'a girişine nezaret ettiği ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in kaçırılmasına yardım ettiği belirtilen Yılmaz, "Niyetim Yaşar Güler'i güvenli bölgeye götürmekti. Ne yaptıysam komutanın güvenliği için yaptım." diye konuştu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

