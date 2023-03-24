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Kaçırıp işkence etmişlerdi! Mahkemede şaşkına çeviren sözler: 'Kendisine iyilik yaptım'

24.03.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de Muhammed M.'nin telefon çaldığı iddiasıyla bodrum kata kilitlenerek işkence edilmesi olayına karışan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Muhammed M., kendisini kaçıran İlhan C. dışında tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu, darp edildiğini ve üstünde sigara söndürüldüğünü ifade etti. İlhan C. ise, "Olay günü bodrum katta Muhammed’in üzerine elbiselerini ben giydirdim, elini yüzünü yıkadım. Muhammed kendisine iyilik yaptığımı bildiği için benden şikayetçi olmadı" dedi. İşte detaylar...

Kaçırıp işkence etmişlerdi! Mahkemede şaşkına çeviren sözler: 'Kendisine iyilik yaptım'

Dehşete düşüren olay, 30 Ağustos 2019’da Darıca Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed M. isimli şahıs, İlhan C.’nin telefonunu çalarak, kayıplara karıştı. İlhan C. ve beraberindekiler Muhammed M.’yi bularak, zorla araca bindirip bir iş yerinin bodrum katına götürdü. Muhammed M.’ye işkence ederek üzerindeki kıyafetleri zorla çıkaran şüpheliler, o anları da kayda aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak, cezaevine gönderilirken yaklaşık 3 ay sonra şahıslar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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"VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜREN KİMSE GÖRMEDİM"

Davanın ilk duruşması Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Şahin K., Emrullah Y., İlhan C., Mahsun Ç., Sinan K., Bilal C., Mikail K., Ahmet E.M., katılırken Mehmet G. ile Turgut Ç. katılmadı. Yağma suçundan hükümlü bulunan müşteki Muhammed M. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Emrullah Y., "Ben müşteki Muhammed’in vücudunda sigara söndüren kimse görmedim. Sadece yanıkları gördüm, bezle yanıkları sildim" diye konuştu.

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"KENDİSİNE İYİLİK YAPTIĞIM İÇİN BENDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI"

Savunma yapan sanık İlhan C. "Muhammed M. benim dükkanımdan telefon çaldı. Konuya ilişkin şikayette bulundum. Güvenlik kamerasından kişiyi teyitledim ve arkadaşım Ahmet E.H. vasıtasıyla mahalleye çağırdım. Muhammed M. ve amcası Ömer M. telefon satacakları düşüncesiyle mahalleye geldiler. Ahmet ile birlikte Muhammed’i arabaya bindirdik, amcası Ömer’de arkamızdan koştu ancak yetişemedi. Ben Ömer’in yeğeni Muhammed ile hırsızlık işini yaptığını düşünüyorum. Çünkü o gün çaldıkları telefonları satmak için birlikte gelmişlerdi. Muhammed’i kaçırdıktan sonra amcası Ömer’i arayarak, ’Hırsızlık yaptım, 5 bin TL verelim, beni bıraksınlar’ dedi. Olay günü bodrum katta Muhammed’in üzerine elbiselerini ben giydirdim, elini yüzünü yıkadım. Muhammed kendisine iyilik yaptığımı bildiği için benden şikayetçi olmadı" şeklinde konuştu.

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"İLHAN C. DIŞINDA TÜM SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Emniyet ifadelerinde sigara söndürdüğünü ve olayları gördüğünü söyleyen sanıklar, duruşmada ifadelerini kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Muhammed M. ise İlhan C. dışında tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu, darp edildiğini ve üstünde sigara söndürüldüğünü ifade etti. Mahkeme heyeti, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

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İHA

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Kocaeli işkence

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