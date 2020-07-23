Kaçış sendromu hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Kök hücre tedavisinin ardından adeta inzivaya çekilen başarılı şovmen hakkında vatandaşlar; “Mehmet Ali Erbil’in hastalığı ne?” sorusunu yöneltmeye başladı. Kaçış sendromu adıyla bilinen hastalık hakkında daha çok bilgi sahibi olmak isteyenler “kaçış sendromu hastalığı nedir, kaçış sendromu hastalığının belirtileri nelerdir” ve “kaçış sendromu hastalığı neden olur, kaçış sendromu hastalığının tedavisi var mı” sorularının yanıtlarını aradı.

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI NEDİR?

Dünya genelinde oldukça nadir görülen kaçış sendromu hastalığı ilk kez 1960 yılında Dr.Bayard Clarkson tarafından teşhis edildi. Tıp dilinde teşhisi koyan doktorun adıyla anılan hastalık “Systemic Capillary Leak” ya da “Clarkson Sendromu” olarak bilinir. Hastalıkta aslında kılcal damarlarda bulunan sıvıların dışarıya kaçışı söz konusu olur. Damar sıvılarının bilinmeyen bir nedenle ani bir şekilde dışarıya aktarılması ise yaşam fonksiyonları olumsuz yönde etkiler.

Kılcal damarlarda meydana gelen bu sıvı aktarımı ile vücudun bir takım noktalarında kızarık ile şişlikler oluşur, kişinin tansiyonu ani bir şekilde düşer ve şok tablosu gözlenmeye başlar. Acil müdahale gerektiren kaçış sendromu atakları ne yazık ki ölümle dahi sonuçlanabilir. Kılcal damarlarda meydana gelen sıvı çıkışının sonrasında kan yoğunlaşması ve diğer organlarda gereğinden fazla sıvı birikmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Spesifik olarak belirtiler gösteren kaçış sendromu hastalığı tedavisi için çalışmalar devam ederken; henüz kesinleşen bir tedavi bulunamamıştır. Kaçış sendromu hastalarının çoğunlukla destekleyici tedavilerle durumları stabilize edilir. Hastalık dünyada çok nadir görüldüğü için bulaştırıcılığı henüz kesin olarak bilinmez.