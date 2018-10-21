Kaçkar Dağı'nda piyanoyla klip

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE'de, Çayeli Müzik Okulu Orkestra üyesi Asya Sandıkçı (13) Kaçkar Dağı'na çıkarılan piyano ile 5 dalda Oscar adayı gösterilen Fransız film müziği 'La Valse d’Amelie'nın versiyonunu çaldı. Çamlıhemşin ilçesindeki Kale-i Bala ve Çiçekli Yayla da çalınan piyano ile çekilen klip paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlendi.
Çayeli Müzik Okulu tarafından yaşları 10 ile 14 arasında değişen çocuklardan oluşan ve daha önce Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Rammin Djawadi, Game Of Thrones Theme bestesini çalan orkestranın üyelerinden Asya Sandıkçı (13) Kaçkar Dağı'na çıkarılan piyano ile 5 dalda Oscar adayı gösterilen Fransız film müziği 'La Valse d’Amelie'nın versiyonunu çaldı. Çamlıhemşin ilçesindeki Kale-i Bala ve Çiçekli Yayla'da çalınan piyano ile çekilen klip paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlendi.
Yamantürk ortaokulu 8'incisi sınıf öğrencisi Asya Sandıkçı, LGS ve İngiltere Kraliyet Müzik Okulu'nun 2'inci seviye piyano bölümü sınavlarına hazırlanıyor.
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