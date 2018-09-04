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Kaçkar Dağları Milli Parkı, kadın alan kılavuzuna emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:23 | Son Güncelleme

RİZE'de, 33 yayla, 9 köyden oluşan ve içerdiği flora, fauna ve ender görülen ekosisteminden dolayı Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 öncelikli saha arasında yer alan Fırtına Vadisi'ndeki Kaçkar Dağları Milli Parkı, 'Alan Kılavuzları' ile korunacak.

Kaçkar Dağları Milli Parkı, kadın alan kılavuzuna emanet

Aytekin KALENDER - Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), (DHA) - RİZE'de, 33 yayla, 9 köyden oluşan ve içerdiği flora, fauna ve ender görülen ekosisteminden dolayı Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 öncelikli saha arasında yer alan Fırtına Vadisi'ndeki Kaçkar Dağları Milli Parkı, 'Alan Kılavuzları' ile korunacak. Bölgede eğitim verilen 2'si kadın 30 kılavuz göreve başladı. Kılavuz Mükime Türkyılmaz (43), yaşadığı Çat köyü civarında doğayı gözü gibi koruyor, yerli-yabancı turistlere rehberlik ederek milli park kaynak değerlerinin korunmasına katkı sağlıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'nci Bölge Müdürlüğü, 33 yayla, 9 köyden oluşan ve içerdiği flora, fauna ve ender görülen ekosisteminden dolayı Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 öncelikli saha arasında yer alan Fırtına Vadisi'ndeki Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın korunması amacıyla 'Alan Kılavuzu' eğitimi başlattı. Teorik ve saha eğitimlerine 2'si kadın, 30 aday katıldı. Bir ay süren eğitimlerde, milli park kaynak değerlerinin korunarak kullanılmasını sağlamak, ziyaretçilerin bilgilendirilmesi, doğru ve sağlıklı tanıtılması amaçlandı. Bölgede eğitim verilen 2'si kadın 30 kılavuz göreve başladı. Kılavuz Müklime Türkyılmaz (43), yaşadığı Çat Köyü civarında doğayı gözü gibi koruyor, yerli-yabancı turistlere rehberlik ederek milli park kaynak değerlerinin korunmasına katkı sağlıyor.
'BÖLGENİN DOĞAL YAPISINI İYİCE TANIDIK'
Alan Kılavuzu Mükime Türkyılmaz, yörenin bir insanı olarak kılavuzluk eğitimi aldığını ve göreve başladığını belirterek bölgenin doğal yapısını ayrıntılı tanıdıklarını söyledi. Türkyılmaz, "Kurs sürecinde araziye çıkıp, yaylalarda kamp kurduk. Alan kılavuzunun temelde görevi yöreye dışarıdan gelen turistlere buraları en iyi şekilde tanıtmaktır. Ancak yöreye gelen tur firmaları alan kılavuzu olmadan dolaşmaktadır. Bizim geçen turlara alan kılavuzuna sahip olup olmadıklarını sormaya yetkimiz var. Ben bu soruyu bu sene yöre gelen birkaç tura sordum ama hiçbirinde alan kılavuzu yoktu.Biz bu uygulamaya henüz yeni başladık. Çanakkale'de Kazdağları bunu çok iyi oturtmuş. Bizde görev yapan diğer arkadaşlarımız ile birlikte bu sistemi oturtacağız. Yeni kurulmuş olmanın verdiği aksaklıkların çok çabuk giderileceğini düşünüyorum" dedi.
'BU ALANLARI HERKES KORUMALI'
Sadece alan kılavuzlarının değil yörede yaşayan herkesin çevre konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade eden Türkyılmaz, "Buralar hepimizin ve sadece biz değil bu alanları herkes korumalı. Biz sadece fiili olarak 'alan kılavuzu' olarak, bir isim olarak bu görevde görünüyoruz. Çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok zengin bir faunanın içerisindeyiz. Bu alanları hep birlikte korumamız gerekiyor. Elimizdeki poşeti derelere atmamamız gerekiyor. Biz turistlerden daha çok yerli halkı uyarıyoruz. Biz elimizde olan her şeyi maalesef oraya, buraya atıyoruz. Özellikle dönüşümü çok zor olan poşetler ve pet şişelerin atılmaması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Neslinin tehlike altında olması nedeniyle alabalık tutulmaması gerektiğini konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Ben bir alan kılavuzu olarak uyarılarda bulunuyorum ancak benim bir yaptırım gücüm yok. Ben gerekli yerlere bildirimleri yapıyorum. Devlet kurumundaki yetkililerin gerekeni yaptığını düşünüyorum. Bu konuda en yakınıma bile taviz vermem ve uyarıp yetkililere bildiririm. Kurallar hepimiz için geçerlidir" diye konuştu.

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Kaçkar Dağları Milli Parkı, kadın alan kılavuzuna emanetKaçkar Dağları Milli Parkı, kadın alan kılavuzuna emanetKaçkar Dağları Milli Parkı, kadın alan kılavuzuna emanetKaçkar Dağları Milli Parkı, kadın alan kılavuzuna emanet

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