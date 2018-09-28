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Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda kızıl tilkiler görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 11:57 | Son Güncelleme

Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda kızıl tilkiler görüntülendi

Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda kızıl tilkiler görüntülendi

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğa fotoğrafçısı, Kaçkar Dağları Milli Parkı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda beslenen kızıl tilkileri görüntüledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı için tanıtım çalışmaları yürüten doğa fotoğrafçısı Ali Kemal Atik, Çamlıhemşin sınırlarındaki yaban hayatı geliştirme sahasında kamp yaptığı sırada kamerasıyla kızıl tilkilerin görüntülerini çekti.

Görüntülerde kızıl tilkilerin beslenmesi ve hızla bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

Doğa fotoğrafçısı Atik, AA muhabirine, doğal güzelliklerin tanıtımı için bölgede zaman zaman çekim yaptığını, yaban hayatının oldukça canlı olduğunu belirterek, yaban hayatına zarar verilmemesi için dikkatli olunmasını istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta da Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda yaban hayatını koruma sahaları oluşturduklarını söyledi.

Usta, yaban hayatına duyarlı insanların oldukça fazla olduğunu, bölge halkının bu konuda çok destek verdiğine dikkati çekerek, "Her şeye rağmen doğal dengenin bozulmaması için vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyoruz. Özellikle bir yerde buldukları yavru hayvanları almasınlar. Annesi mutlaka etrafındadır. Doğal dengeden koparılan bir hayvanın yaban hayatına uyumu oldukça güç." uyarısında bulundu.

Usta, yaban hayvanlarının popülasyonuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaçkar Dağlarında kızıl tilki

Kaçkar Dağlarında kızıl tilki

Kaçkar Dağlarında kızıl tilki

Kaçkar Dağlarında kızıl tilki

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Anahtar Kelimeler:
yaban hayatı Kaçkar Dağları Mili Parkı Kızıl tilki

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