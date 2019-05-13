Kaçkar Dağları'nda yaralanan dağcının tedavisi sürüyor

RİZE (AA) - Kaçkar Dağları'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken bastığı kaya parçalarının kayması sonucu düşerek ağır yaralanan kadın dağcının genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan Esra Emet'in, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi cerrahi yoğun bakımda tedavi altına alındığını belirtti.

Hastanın genel durumunun iyi olduğunu ifade eden Tepe, "Vücudunun bazı bölgelerinde kırık ve morarmalar var. Bilinci açık ve hayati tehlikesi yok." dedi.

Tepe, yaralı dağcının kurtarılmasında büyük gayret göstererek kısa sürede vakaya ulaşan 112 Acil personelini kutlayarak, başarılı bir operasyona imza atmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağları göller bölgesinde, dün arkadaşlarıyla zirve tırmanışı yapan Esra Emet, bastığı kaya parçalarının kayması nedeniyle düşerek yaralanmıştı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, AKUT, jandarma ve UMKE ekipleri, Emet'e yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından ulaşmış, bölgenin karla kaplı olması nedeniyle yaralı dağcıyı kızaklı sedyeyle araçların bulunduğu bölgeye getirmişti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Esra Emet, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

