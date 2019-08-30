Kaçkar Dağları'ndaki saklı cennet: Yedigöller

Kaçkar Dağları'nın Erzurum'un İspir ilçesi kesiminde bulunan yaklaşık 4 bin rakımdaki Yedigöller, muhteşem doğası, gökyüzüne komşu zirveleri ve krater gölleriyle adeta ziyaretçilerini büyülüyor. Tertemiz havasının yanı sıra göllerinin turkuaz rengi, bitki örtüsünün yeşilliği ve yazın büyük bölümünde bile erimeyen karlarının oluşturduğu manzarası ile hayranlık uyandıran Yedigöller, dağcılık, kamp ve günübirlik doğa gezisi gibi etkinliklerin vazgeçilmez adresi haline geldi. Ziyaretçiler tarafından "Gökyüzüne komşu yer" olarak bilinen ve fotoğraf sanatçılarının da ilgi gösterdiği Yedigölller, ur kekliği, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban ördeği, kırmızı benekli alabalık, porsuk, boz ayı, kara kartal, atmaca, dağ kargası, dağ engereği gibi ender görülen türlere de ev sahipliği yapıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen turistleri ağırlayan Yedigöller, insanlara sunduğu doğal eşsiz güzelliği ile unutulmaz anlar yaşatıyor. İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yedigöller'in sadece Anadolu'nun değil, dünya coğrafyasının da istisna noktalarından olduğunu söyledi.

Yedigöller'de 11 krater gölün yanı sıra bitki çeşitliliğinin de fazla olduğunu ifade eden Coşkun, "Yabani hayatın uçta olduğu Yedigöller'in ulaşımı çok zor değil. Burayla ilgili çalışmalarımız var. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) başkanlığında ve Yedigöller'i merkeze konumlandırdığımız organizasyonda, yaklaşık 30 kadar acente, tur operatörleri ve firma sahipleri İspir'de bizimle olacaktır." dedi. Coşkun, Yedigöller'in önümüzdeki süreçte yayla turizminin Anadolu'daki mihenk taşlarından biri olacağını kaydetti. Yedigöller'in inanılmaz doğal kamp alanı olduğunu dile getiren Coşkun, "Yedigöller, kamp ve dağ yürüyüşü yapmak isteyen herkes için inanılmaz coğrafyadır. Belediye olarak önümüzdeki süreçte Yedigöller'e hayatiyet kazandırmak adına her türlü gayreti ortaya koyacağız ve sonuç alacağız. Ben şimdiden Yedigöller'in görülmesi ve gezme hoşnutluğunun yaşanması adına herkesi davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Coşkun, Anadolu coğrafyasındaki her noktanın kıymet arz ettiğini belirterek, kendilerinin özellikle İspir ilçesi ve Kaçkar Dağları'nın güneye bakan tarafıyla turizm açısından ilgilendiklerini söyledi.