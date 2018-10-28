Bitki örtüsüyle her mevsim turistlere farklı güzellik sunan yaylalar, sonbaharın hakim renkleri olan sarı ve kızıl tonlar ile görenleri adeta büyülerken erken yağan kar, yaylalarda ayrı güzellik oluşturuyor.

Kaçkar Dağları'nda 1800 metreden sonra ağaç türlerinin yetişmemesine rağmen, 2050-2100 rakımdaki Pokut ve Sal yaylaları Karadeniz rüzgarı aldığı için buralarda ağaç yetişmesi bölgeye ayrı önem katıyor.

Ender ekosistemiyle Dünya Doğayı Koruma Vakfınca (WWF) "Dünyanın korunması öncelikli 100 bölgesinden biri" arasında gösterilen Kaçkar Dağları'nın eteklerinde sonbaharın son günleri yaşanırken, Elevit, Pokut ve Sal Yaylası, Kaçkar Dağı zirvesi ile birlikte "beyaz gelinliği"ni giydi.

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Alternatif tatil arayanlara ormanları, yaban hayatı, bitki türleri ve şelaleleri ile farklı güzellikler sunan, 52 bin 970 hektar alanı kapsayan Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda sonbahar, yerini kışa bırakmaya başladı.

Rize Fotoğraf Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ak, Kaçkar Dağları'nın kendileri için vazgeçilmez bir fotoğraf kaynağı olduğunu söyledi.

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının en iyi manzarayı yakalamak için uğrak yeri olan yaylalar, özellikle sis bulutu ve gün batımı fotoğraflarıyla ziyaretçilerinin yüzünü güldürüyor. Gruplar halinde yaylaya gelenlerin bazıları multikopterle bölgeyi havadan görüntülemeye çalışıyor.

Akarsuların kimi yerlerinde bulunan irili ufaklı şelaleler, doğadaki renk cümbüşü ile fotoğraf tutkunlarının bölgeye ilgisini artırıyor. Vadilerde ve zirvelerde her mevsim görülmesi mümkün sis ise karla birlikte seyrine doyum olmayan manzara ortaya çıkarıyor.

Dünyada iki mevsimi bir arada fotoğraflamanın kolay olmadığına dikkati çeken Ak, "Kaçkarlar'da iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Dağların eteklerinde sonbaharın renkleri, az yukarıda ise 40 santimetreye yakın kar var. Uzun yol katederek yaylalara geldik. Bizimle birlikte çok sayıda ziyaretçi var yaylalarda. Gerçekten gelmeye, görmeye değer yaylalar. Doğal yapısı bozulmayan yaylalar." diye konuştu.

Esen Yılmaz ise Konya'dan geldiğini belirterek, "Çok güzel bir doğayla karşılaştık. Manzarayı, karı fotoğrafladık. Aradığımızdan çok daha fazla güzellikler yakaladık. Yorucu ama bu manzarayı görmeye değer." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Burak Uludemirciler ise Karslı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kara alışık olmamıza rağmen kar bu zamanda bizim için de sürpriz oldu. Karın bu mevsimde olması güzel fotoğraf kareleri yakalamamızı sağladı. Daha önce gelmiştik ama bu mevsim çok daha güzel oldu. Fotoğraf karelerinden çok daha güzel. Mutlaka görülmesi gereken yerlerden Kaçkar Dağları."

