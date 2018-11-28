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Kaçkarlar'da heliski heyecanı başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 09:34 | Son Güncelleme

Rize'nin Kaçkar Dağları’nda her yıl geleneksel olarak yapılan helikopterle kayak sporu heliski heyecanı başlıyor. İl Sportif Turizm Kurulu'na bir tur şirketinin organizasyon için başvuruda bulunduğu heliski için Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan adrenalin tutkunları kayıt yaptırdı.

Dünyada, Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da yaşanacak.

Kaçkarlar, bu yıl da heliski tutkunlarını ağırlayacak

Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan macera tutkunlarının ön kayıt yaptırdığı heliski için Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu'na bir tur şirketi de organizasyon için başvuruda bulundu.
Kaçkarlarda kayda alınan nefes kesen görüntülerle, heliski tutkunları bölgeye davet ediliyor.
Kurulun onayının ardından faaliyete başlayacak firma, Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan adrenalin tutkunlarını Kaçkarlarda ağırlayacak.
2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılacak sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılan kayakçılar gün boyu zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin yaşayacak. Bu heyecanı yaşamak isteyenler haftada 10 ila 20 bin eoru ödemeyi göze alıyor. Maceraperestler hazırlanan nefes kesen heliski görüntüleri ile Kaçkarlara davet ediliyor.
Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, her yıl 300 dolayında adrenalin tutkununun geldiği Kaçkarlarda bu yıl heliski için yoğun başvuru olmasını beklediklerini söyledi. Hocaoğlu, 'Heliski ile ilgili bir firma bize başvuruda bulundu. İl Sportif Turizm Kurulu toplantısını Aralık ayının ortasında yapacağız. O süreye kadar başvurular olacak.
Kurul toplantısında başvuruları değerlendireceğiz. Geçen yıl yaklaşık 300 kişi bu faaliyeti yaptı. Bu yıl daha fazla ilgi olacağını düşünüyoruz. Sporcular genellikle Fransa, İtalya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Almanya gibi ülkelerden geliyor. Az da olsa Türkiye'den de bu faaliyeti yapan kişiler var' dedi.
Önceki yıllarda vadiler boyunca inerek nefes kesen görüntüler imza atan kayakçılar, adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışıyor. Sporcuların sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çantalar, olası çığ altında kalma durumu halinde, otomatik olarak açılıyor ve bir çadır görevi görüyor.
Çantada bulunan GPS cihazı, helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor. Heliski yapılan helikopter ise acil müdahale için özel olarak donatıldı. Ambulans tipi helikopter, olası olaylara müdahale için hazırlandı.
Kaçkar Dağları'na son 10 yılda, heliski için, aralarında Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya'nın da bulunduğu ülkelerden 3 bin 500'e yakın sporcu geldi. Helikopterle dağların zirvesine bırakılan, ardından kayarak vadi boyunca inen sporcular büyük heyecan yaşadı.
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Anahtar Kelimeler:
heliski Rize Kaçkarlar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Araplara haber salın kolları sıvasınlar dağı da satın alsınlar para lazım paraa seçime kadar idare edin martdan sonra ülke açlıktan kırılacak
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