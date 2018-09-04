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Kaçkarlar doğaseverlerin ilgisini çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:14 | Son Güncelleme

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın, koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği, büyük bölümü Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı 7 ayda 284 bin 90 kişi ziyaret etti - Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta: - "Arap turist sayısı fazla. Özellikle son zamanlarda Avrupa'dan, Çekya ve diğer ülkelerden turist geliyor"

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Alternatif tatil arayanlara nadir bitki türleri, ormanları, yaban hayatı ve buzul gölleri ile farklı güzellikler sunan Kaçkar Dağları Milli Parkı, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) koruma altına alınması gereken 200 ekolojik sıcak bölge arasında gösterdiği, büyük bölümü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde olmak üzere Artvin ve Erzurum sınırları içinde bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı, toplam 51 bin 550 hektar koruma alanına sahip.

Eşsiz güzellikteki doğal yaşam alanları ve bitki örtüsü ile her mevsim ilgi gören milli park, bu yılın ocak-temmuz döneminde 284 bin 90 kişiyi ağırladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de, Kaçkar Dağları Milli Parkı ile birlikte 4 milli park ve 29 tabiat parkı bulunduğunu söyledi.

Bu yılın 7 aylık istatistiklerine bakıldığında turizm sezonunun oldukça verimli geçtiğini ifade eden Usta, bölgede bundan en büyük payı Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın aldığını belirtti.

Usta, bölge müdürlüğüne bağlı 5 ildeki milli park ve tabiat parklarını, ocak-temmuz döneminde 642 bin 874 kişinin ziyaret ettiğini, 7 ayda Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın ziyaretçi sayısının ise 284 bin 90 kişi olduğunu aktardı.

Ellerindeki verilere göre bölgeyi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 363 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Usta, "İlk sırada 82 bin kişiyle Kaçkar Dağları Milli Parkımız yer alıyor. Türkiye genelinde 229 tabiat parkı ve 41 milli park içerisinde ziyaretçi sayısı bakımından 9. sırada. Yüksek bir rakam." dedi.

Usta, geçen yıl milli park ve tabiat parklarında 1 milyon 900 bin ziyaretçi ağırladıklarına işaret ederek, "Bu yıl da 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayacağız gibi görünüyor. Okulların açılmasına yaklaşık 2 hafta kalması ve ağustos ayı verileri, yıl sonunda 2 milyonu bulacağımızı gösteriyor." diye konuştu.

Yerli turistlerin yanında bölgenin en fazla Arap turistleri ağırladığını vurgulayan Usta, "Arap turist sayısı fazla. Özellikle son zamanlarda Avrupa'dan, Çekya ve diğer ülkelerden turist geliyor. Turizmi çeşitlendirip tüm yıla yayabilirsek herkese hitap edebilirsek turizmden 12 ay pay alabiliriz." diye konuştu.

Usta, bölgeyi koruma kullanma dengesi içerisinde yönetmeye gayret gösterdiklerini, ziyaretçilerden bölgeyi buldukları gibi bırakmalarını istedi.

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DKMP 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta Kaçkarlar Rize Ziyaretçi

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