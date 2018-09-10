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Kaçkarlara mevsimin ilk karı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:49 | Son Güncelleme

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinin 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.

Kaçkarlara mevsimin ilk karı düştü

Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinin 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.
Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları’na dün kar yağdı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Çayeli Doğa Sporları Kulübü sporcuları Turgay Kuruçaylıoğlu, Osman Aslan ve Alper Kaplan da kar yağışı altında Kaçkarların Verçenik zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. İki gün süren zorlu tırmanışta zirveye ulaşan sporcular, Türk bayrağı ile poz verdi. Bu arada Kaçkar Dağı çevresindeki yaylalarda kalan yaylacılar da kar yağışı ile birlikte dönüş hazırlığına başladı.

FOTOĞRAFLI

Kaçkarlara mevsimin ilk karı düştüKaçkarlara mevsimin ilk karı düştüKaçkarlara mevsimin ilk karı düştüKaçkarlara mevsimin ilk karı düştü

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