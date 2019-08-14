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Kaçkarlar'da bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı turistler, Kurban Bayramı tatilinde büyük bölümü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı'na ilgi gösterdi - Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı: - "Bayram dolayısıyla büyük hareketlilik yaşadık. Oteller talebin tamamına cevap veremedi"

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde kalan, başta Ayder Yaylası olmak üzere Pokut, Sal, Huser, Kavrun, Ağusor ve Samistal gibi birçok yaylaya yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Şelaleleri, doğal güzellikleri görmek ve kaplıcalardan faydalanmak isteyen tatilciler Pokut ve Sal yaylalarını, sis bulutunu izlemek isteyenler ise Huser Yaylası'nı daha çok tercih etti.

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin yoğun geçtiğini, tatilini uzatan kişiler nedeniyle yoğunluğun bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Her geçen yıl artan ilgi nedeniyle talebi karşılamakta zorlandıklarını anlatan Sarı, rezervasyonsuz misafirleri ağırlamakta güçlük çektiklerini vurguladı.

Sarı, Kurban Bayramı'nda başta Ayder olmak üzere Kaçkar Dağları'nın dinlenmek isteyenler için çok değerli olduğuna dikkati çekerek, "Bayram dolayısıyla büyük hareketlilik yaşadık. Oteller talebin tamamına cevap veremedi. Otelciler için bayram bereketliydi." dedi.

Yabancı turistlerin de bölgeye ilgi gösterdiğine işaret eden Sarı, "Karadeniz, Arap turistlerin tercihinde ilk sırada yer alıyor. Rus ve Japon turistlerin de son dönemde bölgeye gelmeye başladığını görüyoruz." diye konuştu.

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Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı Kaçkar Dağları kurban bayramı Rize

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