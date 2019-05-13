HABER

Kaçkarlarda düşen dağcı, 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 17:13 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nda iki arkadaşı ile birlikte zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalıklara düşen dağcı Esra Emet (23) yaralandı.

Kaçkarlarda düşen dağcı, 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı (2)

Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nda iki arkadaşı ile birlikte zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalıklara düşen dağcı Esra Emet (23) yaralandı. Yaralı dağcı arkadaşları tarafından götürüldüğü çadırda kurtarılmayı bekledi. 3 kişilik sağlık ekibinin ilk ulaştığı yaralı dağcı, ekiplerce kar üzerinde sedye ile taşınarak olaydan yaklaşık 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı.
Çamlıhemşin ilçesinden Kaçkar Dağları'na tırmanış gerçekleştiren Esra Emet, Selçuk Aras ve Enes Berk Kargı dün sabah dönüşe geçti. Ausor Yaylası mevkiine gelen ekipteki Esra Emet saat 11.00 sıralarında dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Yaralanan dağcı arkadaşları tarafından alınarak 4 saatlik yolculukla kamp alanına getirildi. Çadıra konulan yaralı dağcı için bir arkadaşı yanında kalırken, diğeri cep telefonu çeken yayla merkezine indi, yardım çağrısında bulundu. Rize İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Çamlıhemşin 112 Acil İstasyonu'nda görevli 3 kişilik personeli olay yerine doğru yola çıktı. 2 saatlik yaya yürüyüşün ardından kamp alanına ulaşan ekipler, çadırda bekleyen yaralı dağcıya ilk müdahalede bulundu.
25 KİŞİLİK EKİP GELDİ
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye konulan yaralı dağcı Esra Emet, AFAD, AKUT, İDAK ve UMKE'den oluşan 25 kişilik ekip tarafından ambulansa taşındı. Sedye ile kar üzerinde çekilerek taşınan dağcı 2 saatlik zorlu yolculuğun ardından ambulansla ulaştırıldı. Dağcı, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi' kaldırılarak olaydan yaklaşık 12 saat sona tedavi altına alındı. Yaralı dağcının kaburgalarında kırık olduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Kaçkarlarda düşen dağcı, 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı (2)Kaçkarlarda düşen dağcı, 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı (2)Kaçkarlarda düşen dağcı, 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı (2)Kaçkarlarda düşen dağcı, 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı (2)

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
Kartal'da yangın: Genç kadının cansız bedeni bulunduKartal'da yangın: Genç kadının cansız bedeni bulundu
FETÖ itirafçısı: Huzur operasyonları gizlenmemiz için mesajla geliyorduFETÖ itirafçısı: Huzur operasyonları gizlenmemiz için mesajla geliyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.