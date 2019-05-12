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Kaçkarlarda düşen dağcı yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 19:27 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nda zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalıklara düşen dağcı Esra Emek yaralandı.

Kaçkarlarda düşen dağcı yaralandı

Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nda zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalıklara düşen dağcı Esra Emek yaralandı. Yaralı dağcıyı almak için bölgeye AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çamlıhemşin ilçesinden Kaçkar Dağları'na tırmanış gerçekleştiren bir grup dağcı, zirve dönüşüne geçti. Bu sırada Altıparmak mevkiinde ekipteki Esra Emek dengesini kaybederek kayalıklara düşüp yaralandı. Ekipteki arkadaşlarından bazıları kamp alanına inerek yardım çağrısında bulundu. Bölgeye AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşarak yaralı dağcıyı sedye ile alıp, Avusor Yaylası'na indirecek. Yaralı dağcı buradan ambulansla hastaneye kaldırılacak.

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Kaçkarlarda düşen dağcı yaralandı

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