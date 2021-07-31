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Kaçkarlarda düşüp yaralanan 2 Ukraynalı dağcı, 33 saatte kurtarıldı

31.07.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağları'nda buzul tırmanışı sırasında kayalık alana düşerek ayağı kırılan Ukrayna uyruklu Maryna Shavkutina (35) ile omzu kırılan Mykola Shynkevych (45) yaralandı. Yaylaya inen gruptaki dağcıların ihbarı üzerine yola çıkan ekip, yaralı dağcıları bölgeden alıp 33 saat sonra ambulansa ulaştırdı.

Kaçkarlarda düşüp yaralanan 2 Ukraynalı dağcı, 33 saatte kurtarıldı

Çamlıhemşin ilçesi Kavrun Yaylası güzergahından Kaçkar Dağları'na buzul tırmanışı gerçekleştiren 8 kişilik grupta yer alan Ukrayna uyruklu Maryna Shavkutina ile Mykola Shynkevych, perşembe akşamı saat 21.00 sıralarında buzul altı bölgesinde dengesini kaybederek, kayalık alana düştü. Üzerlerine yamaçtan kayan taşların da düştüğü 2 dağcı yaralandı. Gruptaki 2 dağcı, telefon çekmeyen dağlık alandan yardım istemek için yaylaya dönüşe geçti. Bu dağcılar, şebekenin çektiği bölgeye ulaşıp, dün saat 14.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yardım talebinde bulundu.

22 KİŞİLİK EKİP YOLA ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rize'de selde görev alan farklı illerden gelen AFAD ekipleri de ekibe katıldı. Jandarma ekipleri, yaylaya dönen 2 dağcı ile buluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopter desteği sağlanamayan bölgede, 22 kişilik ekip yaralı dağcıların bulunduğu alana doğru yola çıktı.

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5 SAAT SEDYEDE TAŞINDILAR

Ekipler, Mezovit yaylasını geçerek buzul altı bölgesine ulaştı. UMKE ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, saat 01.00'da sedyeye alınarak 5 saat yolculukla saat 06.00 sıralarında Yukarı Kavron yaylasına ulaştı. Yaralı dağcılar, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağı kırılan Maryna Shavkutina ile omzu kırıldığı belirlenen Mykola Shynkevych tedavi altına alındı. Olaydan 33 sat sonra tedavi altına alınan yaralı dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

(FHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize Ukrayna
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