Kaçkarlar'da heliski heyecanı başladı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'nin Kaçkar Dağları'nda her yıl geleneksel olarak yapılan helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da başladı. Dünyada, Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da başladı. Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya'dan macera tutkunları bugün Rize'nin Kaçkar Dağları'na geldi. 2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere inmeye başladı. Helikopterle tekrar zirveye bırakılan kayakçılar gün boyu zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin yaşadı. Bu heyecanı yaşamak isteyenler haftada 10 ila 20 bin euro ödemeyi göze alıyor. Ayder Heliski firması tarafından organize edilen faaliyet 2 ay sürecek. ÇIĞ RİSKİNE KARŞI ÜST DÜZEY GÜVENLİK Vadiler boyunca inerek nefes kesen görüntülere imza atan kayakçılar, adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışıyor. Sporcuların sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çantalar, olası çığ altında kalma durumu halinde, otomatik olarak açılıyor ve bir çadır görevi görüyor. Çantada bulunan GPS cihazı, helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor. Heliski yapılan helikopter ise acil müdahale için özel olarak donatıldı. Ambulans tipi helikopter, olası olaylara müdahale için hazırlandı. 10 YILDA 3 BİN 500 SPORCU Kaçkar Dağları'na son 10 yılda, heliski için, aralarında Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya'nın da bulunduğu ülkelerden 3 bin 500'e yakın sporcu geldi. Helikopterle dağların zirvesine bırakılan, ardından kayarak vadi boyunca inen sporcular büyük heyecan yaşadı.

