Kaçkarlar'da kaya düşmesi ile yaralanan dağcı, helikopterle alındı

Aytekin KALENDER- Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağ'ında 'İleri Kar Buz' eğitimi sırasında üzerine kaya düşen dağcı, doktor Mücahit Avcıl (40), ağır yaralandı. Kamptaki dağcılar tarafından sedye ile Mezovit Yaylası'na indirilen yaralı dağcı, askeri helikopterle alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından 3 bin 937 metre yüksekteki Kaçkar Dağı kuzey yamacında 'İleri Kar Buz' eğitimi düzenlendi. Eğitim için Türkiye'nin değişik illerinden 80 dolayında dağcı cumartesi günü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'na çıktı. Pazar günü Kavron Yaylası'nda teorik eğitim yapan dağcılar, dün sabah Mezovit Yaylası'na çıkarak kamp kurdu. Dağcılar, Kaçkar Dağı'nın kuzey yamacında 'İleri Kar-Buz' eğitimine başladı. Eğitim sırasında yamaçtan düşen kaya, dağcı doktor Mücahit Avcıl’a isabet etti. Ağır yaralanan dağcı için arkadaşları telsizle yardım çağrısında bulundu. Yaralı dağcı, arkadaşları tarafından alınarak Mezovit Yaylası'na indirildi.

HELİKOPTERLE ALINDI

Rize Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, yaralı dağcı için Genelkurmay Başkanlığı'ndan helikopter talep etti. Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan askeri helikopterle yayladan alınan yaralı dağcı, Rize Liman’ına getirildi. Helikopterden alınan dağcı, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AFAD Rize İl Müdürü Şakir Kurk, saat 08.00’de kendilerine ihbar geldiğini belirterek AFAD Başkanlığı aracılığı ile Genelkurmay’dan askeri helikopter talep ettiklerini söyledi. Kurk, "Askeri helikopter 2 saatte bölgeye geldi. Yaralı dağcıyı alarak hastaneye ulaştırdık. Ciddi kırkları var. Kendisi de hekim ve durumunu bize anlattı. Can kaybı olmaması sevindirici" dedi.