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Kaçkarlar'da rafting heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 13:06 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Yusufeli ilçesiyle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırındaki 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağı'nda yer alan Büyük Deniz Gölü, raftingcileri ağırladı.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesiyle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırındaki 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağı'nda yer alan Büyük Deniz Gölü, raftingcileri ağırladı. Yaklaşık 4 saatlik yürüyüşle dağın zirvesine ulaşan sporcular kamp kurdu, yanlarında taşıdıkları botları tulum eşliğinde göle indirip rafting yaptı.
Yusufeli ilçesinde, doğa sporları tutkunları ile dağcılık kulübü üyeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı'nda yer alan Büyük Deniz Gölü'nde rafting için yola çıktı. Gruba, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve Kaymakam Eyüp Kaykaç da eşlik etti. 2 saat süren araç yolunun devamında yanlarındaki 2 kano ile 2 rafting botunu taşıyan grup, zorlu arazi şartlarında tırmandıkları dağda, 4 saatlik yürüyüş sonrası Büyük Deniz Gölü'ne ulaştı. Grup, burada çadırlarla kamp kurdu, son hazırlıklarını tamamlayarak tulum eşliğinde horon oynayıp, rafting yaptı.
Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç, herkesi doğa harikası bölgeye davet ederek, bu etkinliklerin her 30 Ağustos'ta geleneksel hale geleceğini söyledi. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de Kaçkarlar'ın adrenalin ve doğa tutkunları için çok değerli olduğunu vurguladı, rafting heyecanı için bölgeye davette bulundu.
Zorlu yürüyüşün ardından gölde ilk kez rafting heyecanı yaşadığını aktaran adrenalin tutkunları da muhteşem doğaya hayran kaldıklarını ifade etti.

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Kaçkarlar'da rafting heyecanıKaçkarlar'da rafting heyecanı

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