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Kaçkarlarda tehlikeye aldırış etmeden şambrelle karın keyfini çıkarıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:43 | Son Güncelleme

Kaçkar Dağlarının önemli yaylalarından Gito Yaylası'nda yılbaşı tatiline erken başlayanlar, tehlikeye aldırış etmeden araçların arkalarına bağladıkları şambrellerle kayarak karın tadını çıkardı

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Gito Yaylası'nda tehlikeye aldırış etmeyen tatilciler, araçların arkalarına bağladıkları şambrellerle kayarak karın keyfini yaşadı.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm bölgelerinden olan Kaçkar Dağlarındaki yaylalar, son günlerde etkili olan yağış sonrası karla kaplanan çam ağaçları ve tepeleriyle ayrı güzelliğe büründü.

Yılbaşı tatiline erken başlayarak Kaçkar Dağlarına gelenler, zorlu yolculuğa aldırış etmeden Gito Yaylası'na çıktı. Zor şartlar altında yaylaya ulaşmaya çalışanlar, otomobilleri ile zaman zaman yolda kaldı. Tehlikeye aldırış etmeden araçların arkasına bağladıkları şambrellerle kaymaya çalışan tatilciler, şambrellerinin patlaması nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yaklaşık 3 saatlik zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaşan ziyaretçilerden bazıları kar topu oynadı. Soğuk havada acıkanlar da mangalda sucuk pişirdi.

- "Teleferik yapılmasını istiyoruz"

Zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaşan Ömer Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaçkarların kışın çok daha güzel olduğunu belirtti. Yılbaşı öncesi zirveye çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Sayın, "Zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaştık. Çok farklı bir etkinlik oldu. Yılbaşında buradayız. 10 yıl önce buraya ulaşma hayalimiz vardı. 10 yıl sonra gerçekleştirdik. Şimdi turizmin daha canlanması için bölgeye teleferik yapılmasını istiyoruz." dedi.

Yaylada yaz aylarında kaldığını vurgulayan Furkan Cihan ise Kaçkarların yaz kış çok farklı olduğunu aktararak "Farklı bir macera ile yaylalardaki kış güzelliğini yaşamak istedik. Keyifli bir yolculuğun ardından yaylaya ulaştık. Bazı araçlar kara saplanıp çıkamadı. Biz yaylaların yazın yanında kışın da çok farklı güzelliğe sahip olduğunu gördük. Herkesi kışın da Kaçkarlara bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, önemli turizm bölgesi olan Ayder Yaylası'nda kışın hizmet verildiğini, bölgedeki bazı yaylaların yollarının yılbaşında açık olduğunu belirtti.

Sarı, karın keyfini yaşamak isteyenleri yılbaşı gecesi Ayder'de beklediklerini, yöre insanının sıcakkanlılığı ile misafirlere hizmet vermeye hazır olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçkar yaylaları Rize şambrelle kayak

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