Kaçkarların zirvesine, 30 Ağustos Zafer Tırmanışı

Tırmanış öncesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Zafer Tırmanışı kapsamında sporcuların, Kaçkar Dağları'nın 3 bin 937 metrelik zirvesine ulaşıp, şehitler için dua okuyacağını ve bayrak açacağını söyledi.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularla Rize'de buluştuklarını ifade eden Başar, "Bu akşam Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavron Yaylası'na çıkacağız. Yarın ise tırmanışı gerçekleştireceğiz. Bu ülke uğruna kan dökmüş, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizi her an, her yerde savunan gazi ve şehit vatan evlatlarını dağların zirvelerinde anacağız." dedi.
Başar, etkinliğin 31 Ağustos'ta sona ereceğini belirterek, "Türkiye'den 80 sporcumuz tırmanışı gerçekleştirecek. Kaçkar Dağı klasik kuzey rotasından tırmanacağız. Kavron Yaylası, ardından Mezovit'e gideceğiz. Bir gecelik kampın ardından 30 Ağustos sabahı saat 03.00 gibi tırmanışı gerçekleştireceğiz. Saat 10.00'da tırmanışı tamamlamayı planlıyoruz. Ana kampta bir gece konakladıktan sonra Rize'ye döneceğiz." diye konuştu.
Tırmanışa Manisa'dan katılan 12 yaşındaki Elif Çalışkan ise Süphan, Dedegül, Nemrut, Honoz ve Erciyes'e tırmandığını aktararak, Kaçkar Dağı'na ilk kez çıkacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.
Törene, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve TDF İl Temsilcisi Mehmet Kemal Arıcı da katıldı.
Sporcular, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından araçlarla Kavron Yaylası'na hareket etti.
Federasyonun bu yıl 19'uncusunu gerçekleştirdiği etkinliğe, 25 ilden 80 sporcu katılıyor. Eskişehir'den Naziye, Cüneyt ve İlkiz İpek Ayten'in ailece yer alması dikkati çekti.
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