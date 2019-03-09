Kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelileri tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli ile onlara organizatörlük yapan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelileri H.K, Z.K, Ö.D. ve N.D.D. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ mensuplarının kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan İ.T, R.T, L.T. ve Ş.K. tutuklandı, S.E, E.A. ve H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası dün Kumdere kavşağında durdurdukları otomobillerde, aralarında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı ve bir öğretmenin de yer aldığı H.K, Z.K, Ö.D. ve N.D.D'yi yakalamıştı. Grubun yanındaki 3 çocuk ise zanlıların yakınlarına teslim edilmişti.

