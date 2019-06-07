HABER

Kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 04:51 | Son Güncelleme

Konya'nın Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi'nde, Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralıları almaya gelen ambulansı kaçmak için durdurmak isteyen 15 ile 18 yaş arası 3 kişi, araç durmayınca ateş açtı. Silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, ambulans hasar gördü. Saldırgan 3 kişi gözaltına alınırken, kavgada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtılar

Olay, dün akşam saatlerinde eskiden köy statüsünde olan Bulgurluk Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede tarlada çalışan ve çadırlarda kalan Suriyeli çoğunluğu 18 yaşından küçük iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada 1 kişi ateş edilen tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi üzerine, 1 kişi de aldığı darbelerle yaralandı.

YARALILARI ALMAYA GELEN AMBULANSLA KAÇMAK İSTEDİLER

Olay yerinden uzaklaşan 15 ile 18 yaşındaki eli silahlı 3 kişi, yaralıları almaya gelen ambulansın önünü kesip, durdurmak istedi. Ambulans şoförü, durumu fark edip hızla uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine 3 kişi tüfekle ambulansa ateş açtı. Saldırıda şans eseri ambulanstaki şoför ve 2 sağlık görevlisi yara almazken, tüfekten çıkan saçmalar ambulansın camı ve çeşitli yerlerine isabet etti.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, ambulansa saldıran 3 kişiyi gözaltına aldı. Bölgede ise geniş güvenlik önlemi alındı. Kavgada yaralanan 2 kişi ise mahallelilerin araçlarıyla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

(DHA)

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralıSamsun'da silahlı kavga: 3 yaralı
Bilim insanları, vücudun dayanıklılık sınırını tespit ettiBilim insanları, vücudun dayanıklılık sınırını tespit etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Ereğli ambulans

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

Fikirtepe'de iki aile arasındaki kavgada ev yakıldı

Fikirtepe'de iki aile birbirine girdi! Evi ateşe verdi

Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı

Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Taksici, Suriyeli kadını bebeğiyle birlikte yolun ortasında bıraktı

Taksici, Suriyeli kadını bebeğiyle birlikte yolun ortasında bıraktı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.