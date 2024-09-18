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  4. Kaçmak için tüm atletikliğini kullandı ama taktiği polise sökmedi! Bakan Yerlikaya o anları paylaştı

Kaçmak için tüm atletikliğini kullandı ama taktiği polise sökmedi! Bakan Yerlikaya o anları paylaştı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.09.2024 15:41
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Suç örgütlerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak yurt dışında tutuklu bulunan çete liderinin talimatlarını yerine getiren örgüt üyelerinden 5 kişi Tekirdağ'da yakalandı. Bakan Ali Yerlikaya o anları paylaştı. Kaçmaya çalışan bir kişinin korkuluklardan atlayarak denediği girişimi ise dikkatlerden kaçmadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik Tekirdağ Çorlu’da “KUYU-24” operasyonu düzenlendi" ifadelerini kullandı.

5 kişinin yakalandığı operasyonun görüntüleri ise nefes kesti. Bir kişi korkuluklardan atlayarak polisleri atlatabileceğini düşündü ama başaramadı.

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Bakan Yerlikaya ise paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Operasyonda organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı ve 5’i de tutuklandı.

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Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, nerede olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız.

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Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri tespit edildi.

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Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle... Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

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Ali Yerlikaya video
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