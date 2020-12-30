Kaçmak istediler, otomobille tarlaya savrulunca yakalandılar

Olay saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis ekibi, içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Ara sokakları kullanarak izini kaybettirmek isteyen otomobil, polisi alarma geçirdi. Otomobilin kaçış güzergahlarında önlem alınırken, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından sokağın bitimini fark edemeyen otomobilin sürücüsü, tarlaya savruldu.

Araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Otomobilde arama yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Gözaltına alınıp, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen iki şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan idari, dur ihtarına uymamaktan da trafik yönünden para cezası uygulandı.

(DHA)

