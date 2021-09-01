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  4. Kaçmaya çalıştı, mahalle bekçisini otomobilin ön kaputunda 300 metre sürükledi

Kaçmaya çalıştı, mahalle bekçisini otomobilin ön kaputunda 300 metre sürükledi

01.09.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta bekçilerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ve içindekiler şahıslar kısa sürede yakalandı. Kaçmaya çalışan şahsı durdurmak isteyen mahalle bekçisi otomobilin ön kaputunda 300 metre sürüklenerek yaralandı.

Kaçmaya çalıştı, mahalle bekçisini otomobilin ön kaputunda 300 metre sürükledi

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi üst girişinde yaşandı. Bölgede devriye görevi yapan mahalle bekçileri, bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Durdurulan otomobilden H.Y (53), yakalanarak gözaltına alınırken, otomobilin anahtarı görevli memurlar tarafından alındı.

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DÜZ KONTAK YAPIP ÇALIŞTIRDI

Anahtarı alınan otomobili düz kontak yapıp çalıştıran M.Y, olay yerinden kaçtı.

BEKÇİ 300 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaçan otomobili durdurmak isteyen bekçi yaya devriye görevlisi S.K, ise otomobilin ön kaputunda yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Yaralı mahalle bekçisi, sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Görevli mahalle bekçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden otomobil ile kaçan 17 yaşındaki M.Y., bölgeden uzaklaşmadan durduruldu.

Baba ve oğlu olduğu tespit edilen iki kişi emniyete götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Kahramanmaraş
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