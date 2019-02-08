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Kaçmaya çalıştığı havalandırma tüneli çöktü, polislerin arasına düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 07:51 | Son Güncelleme

ABD’de bir mahkûm, tavandaki havalandırma tünelinden firar etmeye çalışırken, üstünde bulunduğu zeminin çökmesi sonucu polislerin bulunduğu alana düşerek yakalandı.

ABD (DHA) - ABD’de bir mahkûm, tavandaki havalandırma tünelinden firar etmeye çalışırken, üstünde bulunduğu zeminin çökmesi sonucu polislerin bulunduğu alana düşerek yakalandı.

Olay ABD'nin Indiana eyaletinde Jackson bölgesinde meydana geldi. 28 yaşındaki Blaze Ayers adlı mahkûm tutuklu bulunduğu odanın değişimi sırasında, memurların bir anlık boşluğundan yararlanarak sağlık odasına girerek kapıyı kapatarak arkadan kilitledi.

Memurların ikazlarına rağmen kapıyı açmayan Ayers, tavandaki havalandırma tüneline girerek kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra odaya giren memurlar mahkûmun havalandırma tünelinden kaçtığını görünce cezaevindeki tüm görelileri ikaz etti.

POLİSLERİN ORTASINA DÜŞTÜ

kaçış ihtimaline göre ekipler dağıldı. Bir süre sonra cezaevinin veri kayıt merkezinde sesleri duyan polisler, tavandaki havalandırma tünelinden parçalar döküldüğünü gördü. Havalandırma boşluğu, mahkûmun ağırlığına daha fazla dayanamadı ve çöktü. Firar hayalleri ile kaçmaya çalışan mahkûm ise silahlarını çekmiş kendisini bekleyen polisler ortasına düştü.

Mahkûm hakkında önceki suçlarının yanında firar girişiminden de soruşturma açıldı. Yaşanan o anlar ise cezaevinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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