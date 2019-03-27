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Kaçmaya hazırlanan FETÖ’cüler Hatay’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

Hatay’da hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 5 FETÖ firarisi, istihbarat ekiplerince yapılan baskınlarda kıskıvrak yakalandı.

Kaçmaya hazırlanan FETÖ’cüler Hatay’da yakalandı

Hatay’da hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 5 FETÖ firarisi, istihbarat ekiplerince yapılan baskınlarda kıskıvrak yakalandı. Yanlarında can yelekleri bulunan zanlıların kaçma hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi.
Haklarında İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2’si kadın toplam 5 FETÖ zanlısı, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince 4 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Yurt dışına kaçma hazırlığında olan zanlıları suçüstü yakalayan ekipler, 5 adet can yeleği ve örgüt içi haberleşmede kullanılan dijital materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şahsın hücre evlerinde gizlenmek için kod isimleriyle kendilerini tanıttıkları öğrenildi Emniyette sorgulamaları tamamlanan Z.T. ve B.A. adlı kadınlar ile M.T., R.K. ve M.K., Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaçmaya hazırlanan FETÖ’cüler Hatay’da yakalandı

Kaçmaya hazırlanan FETÖ’cüler Hatay’da yakalandı

Kaçmaya hazırlanan FETÖ’cüler Hatay’da yakalandı

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