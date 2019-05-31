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KACO, Siemens ailesine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

Siemens, Almanya'nın Neckarsulm merkezli dokuzdan fazla ülkede faaliyet gösteren, enerji sektörünün lider güç elektroniği üreticilerinden KACO new energy GmbH’ın dizi (string) inverter iş birimini satın aldı - Satın almayla birlikte Siemens, ulaşım sistemleri (e-mobility) ve enerji depolama sektörlerindeki teknoloji liderliğini daha da güçlendirecek

İSTANBUL (AA) - Siemens, Almanya'nın Neckarsulm merkezli dokuzdan fazla ülkede faaliyet gösteren, enerji sektörünün lider güç elektroniği üreticilerinden KACO new energy GmbH’ın dizi (string) inverter iş birimini satın aldı.

Siemens açıklamasına göre, şirket, Almanya'nın Neckarsulm merkezli dokuzdan fazla ülkede faaliyet gösteren, enerji sektörünün lider güç elektroniği üreticilerinden KACO new energy GmbH’ın dizi inverter iş birimini satın aldı.

KACO new energy GmbH ürün hattı, bir aile evi için tasarlanan inverter ünitelerinden, ticari binalara, altyapılardan, megawatt elektrik üreten güneş parkları için komple sistemlere kadar tüm güç aralığını kapsıyor.

Siemens Geleceğin Şebekeleri segmentindeki Dağıtım Sistemleri İş Birimi’ne entegre edilecek KACO ile hızlı büyüyen fotovoltaik, ulaşım sistemleri (e-mobility) ve enerji depolama sektörlerindeki teknoloji liderliğini daha da güçlendirecek.

- "Entegrasyonu geliştirmek için hep birlikte çalışacağız"

Açıklamada verilen bilgilere göre, satış anlaşması rekabet kurumları tarafından da onaylanan satın almada, proje geliştirme ve EPC işleri satın alma kapsamında yer almıyor.

Siemens Akıllı Altyapılar Dağıtım Sistemleri Üst yöneticisi (CEO) Stephan May satın alma hakkında, "Birlikte daha güçlüyüz ve daha hızlı büyüyebileceğiz. İş birimlerimiz arasındaki entegrasyonu geliştirmek için hep birlikte çalışacağız ve dağıtık enerji sistemlerindeki uzmanlığımızı güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Satın almayla birlikte Siemens'in, en yeni teknolojili inverterlere erişim imkanı kazanacağını aktaran May, şunları kaydetti:

"Bu inverterler silisyum karbür bazlı oldukları için güç yoğunluğu ve verimlilikte en yüksek değerlere ulaşıyor. Bu da zorlu iklim koşullarındaki, özellikle yüksek sıcaklıklarda kurulumlarda avantaj kazandırıyor. Bu teknoloji sayesinde ağırlığı 80 kilogramı geçmeyen bir inverter 125 kVA tam güç üretiyor. Yüksek seviyedeki güç yoğunluğu inverterin 1,5 katına kadar yüklenmesine olanak tanıyor."

- "Servis hizmetlerinde liderlik tek hedefimiz"

KACO new energy Türkiye Ülke Müdürü Nedret Ünlü, "Güneş enerjisi sektörünün Türkiye'de hızla büyümeye başladığı 2014 yılından bugüne kadar 1 GW üstünde inverter satışı yaptık. Sadece inovatif inverter üretimine odaklanmış bir firma olarak, bundan sonra Siemens’le hem enerji verimliliği ve yönetimi konusunda hem de servis hizmetlerinde liderlik tek hedefimiz. Bunun yanı sıra başta Balkan ülkeleri olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını da hızla artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Siemens Türkiye Dağıtım Sistemleri Bölüm Yöneticisi Sinan Bubik de, "KACO’nun hızlı yapısı ve uygun ürün portföyü sayesinde elde ettiği önemli pazar konumunun ve Siemens’in Türkiye’de 163 yıldır oluşturduğu köklü ve yaygın servis ağı ve yenilenebilir enerji tecrübesinin birleşmesi ile Siemens pazarın en büyük oyuncusu olacaktır." ifadelerini kullandı.

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KACO new energy Siemens

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