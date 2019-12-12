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Kaçtığı polisler canını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 19:01 | Son Güncelleme

Kayseri’de oto hırsızlığı suçundan aranması bulunan şahıs, polis ekiplerinin kendisini yakalayacağını 8.

Kayseri’de oto hırsızlığı suçundan aranması bulunan şahıs, polis ekiplerinin kendisini yakalayacağını 8. kattaki kaldığı evin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı, kaçtığı polisler yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından ikna ederek vazgeçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde bir otomobili düz kontak yöntemiyle çalan Ö.F.A.’nın Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Kurbanlı Caddesi üzerine bulunan bir evde kaldığını tespit etti. Ö.F.A.’yı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, eve operasyon düzenledi. Yakalanacağını anlayınca 8. kattaki evin penceresine çıkan Ö.F.A., intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanın altına branda açarken, polis ekipleri de Ö.F.A.’yı ikna çalışmasına başladı. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından ikna olmayan Ö.F.A., kafasını pencereye ve duvara vurmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş, Ö.F.A.’yı ikna ederek, pencere kenarından aldı.
Ö.F.A., polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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