Kadavradan kalp, oğlundan böbrek

Ali Çakmakcı, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 yıl arayla çok önemli 2 organ nakli ameliyatı geçirdiğini, sağlığının çok iyi olduğunu söyledi.

- "Ben çok şanslı bir hastayım"

Kullandığı ilaçlar ve kontrollerini aksatması nedeniyle böbrek yetmezliği saptanan Çakmakcı için 17 yıl sonra tekrar organ nakli kararı alındı.

İZMİR (AA) - Aydın'da yaşayan Ali Çakmakcı, 17 yıl arayla yapılan iki organ nakliyle hayata tutundu.

Kadavradan kalp nakli beklerken çok zor günler yaşadığını belirten Çakmakcı, "İntihar etmeyi bile düşündüm. 80 kilodan 40 kiloya kadar düştüm. Yıllarca uyuyamadım, gece yattığımda nefes alamıyordum. Her gün ölümü bekliyordum. Kalp nakli ameliyatına girdim ve sağlığıma kavuştum." dedi.

Çakmakcı, böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiğinde aklına eski yaşadığı günlerin geldiğini, organ bağışındaki azlık nedeniyle yine ümitsizliğe kapıldığını ifade etti.

Oğlunun verdiği böbrek ile kendisine yeni bir hayat armağan ettiğini dile getiren Çakmakcı, şunları kaydetti:

"Oğlum bana, 'sana böbreğimi vereceğim' dedi ve çok ısrar etti. Ben çok şanslıyım. Bunu kelimelerle ifade edemezsiniz. Şu anda sağlığım çok iyi. Herkesin bağış yapması gerekiyor. Organ nakli bekleyen hastalar acı çekiyorlar. Tarif edilecek bir durum değil. Organ bağışıyla can veriyorsunuz hayat veriyorsunuz. Herkesin organlarını bağışlaması gerekiyor."

- "Organ bağışlamak birçok hayat kurtarıyor"

Gürkan Çakmakcı da babasının böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiğinde aklına 17 yıl önce yaşadıkları o zor günlerin geldiğini aktardı.