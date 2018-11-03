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Kadavradan kalp, oğlundan böbrek

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.11.2018 10:07 | Son Güncelleme

Aydın'da yaşayan Ali Çakmakcı, 17 yıl arayla yapılan kalp ve böbrek nakilleriyle hayata tutundu - Çakmakcı için uygun kalp kadavradan alındı, böbrek ise oğlu Gürkan Çakmakcı tarafından bağışlandı - Ali Çakmakcı: - "Herkesin bağış yapması gerekiyor. Organ nakli bekleyen hastalar acı çekiyorlar. Tarif edilecek bir durum değil"

İZMİR (AA) - Aydın'da yaşayan Ali Çakmakcı, 17 yıl arayla yapılan iki organ nakliyle hayata tutundu.

Kuşadası ilçesinde yaşayan 3 çocuk, 6 torun sahibi emekli Ali Çakmakcı (65), kalp büyümesi hastalığı nedeniyle uzun yıllar tedavi gördü.

Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 1993 yılında geçirdiği ameliyatla aort kapağı değiştirilen Çakmakcı'nın sağlığı bir süre iyi seyretti.

Rahatsızlığının 6 yıl sonra tekrarlaması üzerine Çakmakcı için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp nakli kararı alındı.

Çakmakcı, kadavradan bulunan uygun kalbin nakledilmesiyle 2001 yılında yeni bir hayata adım attı.

Kullandığı ilaçlar ve kontrollerini aksatması nedeniyle böbrek yetmezliği saptanan Çakmakcı için 17 yıl sonra tekrar organ nakli kararı alındı.

Oğlu Gürkan Çakmakcı'dan alınan böbrek, İzmir Kent Hastanesi'nde 19 Eylül'de gerçekleştirilen ameliyatla Çakmakcı'ya nakledildi.

- "Ben çok şanslı bir hastayım"

Ali Çakmakcı, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 yıl arayla çok önemli 2 organ nakli ameliyatı geçirdiğini, sağlığının çok iyi olduğunu söyledi.

Kadavradan kalp nakli beklerken çok zor günler yaşadığını belirten Çakmakcı, "İntihar etmeyi bile düşündüm. 80 kilodan 40 kiloya kadar düştüm. Yıllarca uyuyamadım, gece yattığımda nefes alamıyordum. Her gün ölümü bekliyordum. Kalp nakli ameliyatına girdim ve sağlığıma kavuştum." dedi.

Çakmakcı, böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiğinde aklına eski yaşadığı günlerin geldiğini, organ bağışındaki azlık nedeniyle yine ümitsizliğe kapıldığını ifade etti.

Oğlunun verdiği böbrek ile kendisine yeni bir hayat armağan ettiğini dile getiren Çakmakcı, şunları kaydetti:

"Oğlum bana, 'sana böbreğimi vereceğim' dedi ve çok ısrar etti. Ben çok şanslıyım. Bunu kelimelerle ifade edemezsiniz. Şu anda sağlığım çok iyi. Herkesin bağış yapması gerekiyor. Organ nakli bekleyen hastalar acı çekiyorlar. Tarif edilecek bir durum değil. Organ bağışıyla can veriyorsunuz hayat veriyorsunuz. Herkesin organlarını bağışlaması gerekiyor."

- "Organ bağışlamak birçok hayat kurtarıyor"

Gürkan Çakmakcı da babasının böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiğinde aklına 17 yıl önce yaşadıkları o zor günlerin geldiğini aktardı.

Çakmakcı, "Babamın o durumları yaşamasını istemedim. Ben organlarımın hepsini bağışladım. Organ bağışlamak birçok hayat kurtarıyor. Benim isteğim herkesin organ bağışında bulunması, hayat kurtarmak güzel bir şey." diye konuştu.

- "Ali Bey organ bağışı konusunda canlı örnek"

İzmir Kent Hastanesi Böbrek Nakil Ekibi'nde görevli Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok da hastalarının kalp naklinde iyi bir dönem geçirdiği için böbrek naklini rahat bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Hastalarının sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Ok, "Ali Bey organ bağışı konusunda canlı örnek. Kalp nakli özel, sadece kadavradan yapılabiliyor. Böbrekte canlı vericili nakil şansımız var. Ülkemizde yüzde 80 canlıdan yapılıyor böbrek nakli. Ali Bey, eğer böbrek nakli olmasaydı yaşam süresi ve kalitesi açısından sıkıntılı bir sürece girecekti." dedi.

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