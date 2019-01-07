"Kadavradan nakil onun üçüncü yaşamı oldu"

Sağlık sorunları artan eşinin durumuna çok üzülen Sibel Yener, 27 yıllık hayat arkadaşına karaciğerinin bir bölümünü vermek için gönüllü oldu.

Uygun karaciğerin bulunması için bu kez Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne başvuran Yener'e 3 aylık beklemenin ardından kadavradan karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Organ nakliyle yeniden hayata tutunan Yener, yaşama üç kez "merhaba" demenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Çok şanslı bir insanım"

Mustafa Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler geçirdiğini, önce eşinden sonra da kadavradan nakledilen karaciğer ile yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ümidini hiç kaybetmediğini belirten Yener, "Eşimin 'Ben karaciğerimi verebilirim' sözü beni çok şaşırttı. O an farklı bir duygu yaşadım. Hayat arkadaşımın böyle bir şey yapması beni çok sevindirdi. Çok şanslı bir insanım." dedi.

Eşinden alınan karaciğer parçasını vücudunun reddettiğini anlatan Yener, rutin kontrole gittiği sırada uygun karaciğerin bulunduğu haberi aldığını aktardı.

Kadavradan yapılan naklin kendisi için daha zor geçtiğini anlatan Yener, şunları kaydetti:

"İnsanın yaşama tutunması lazım, bunun için katlanmak zorundaydım. Nakil ameliyatım başarılı geçti. Karaciğerim normal çalışmaya başladı. Birçok kişi sıra beklerken bana uygun karaciğerin bulunması büyük bir şans. Ben kadavradan yapılan organ nakliyle üçüncü kez hayata merhaba dedim. Hayatı seviyorum, sevmeye de devam edeceğim."