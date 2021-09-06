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Kaddafi'nin Oğlu Serbest Bırakılınca İstanbul'a Gitti

06.09.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya’da 2011 yılında devrilen ve öldürülen lider Muammer Kaddafi’nin oğlu Saadi Kaddafi, serbest bırakıldı. Kaddafi, serbest bırakılmasının ardından İstanbul’a gitti

Kaddafi'nin Oğlu Serbest Bırakılınca İstanbul'a Gitti

Libya’da 2011 yılında devrilen ve öldürülen lider Muammer Kaddafi’nin oğlu Saadi Kaddafi, serbest bırakıldı. Kaddafi, serbest bırakılmasının ardından İstanbul’a gitti.

Ülkesindeki karışıklık sürecinde önce Nijer’e kaçan ancak daha sonra Libya’ya iade edilen Sadi Kaddafi, Libyalı yetkililer tarafından tutulduğu hapishaneden tahliye edildi. Reuters Haber Ajansı’na bilgi veren bir yetkili, Sadi Kaddafi’nin serbest kalmasının hemen ardından İstanbul’a gittiğini söyledi.

Sadi Kaddafi, Libya’da Beşir Rayani isimli eski bir futbolcu ve antrenör olan spor adamının tehdit edilmesi ve öldürülmesiyle ilgili olarak yargılandığı davada, 2018 yılında suçsuz bulunmuştu.

Bir süredir Sadi Kaddafi’nin serbest bırakılması konusunda, eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın da katıldığı bir heyet, müzakarelerde bulunuyordu. Görüşmelere, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeyde’nin de katıldığı biliniyor.

Libya’da 2011 yılında yaşanan halk ayaklanmasında eski lider Muammer Kaddafi devrilmiş ve linç edilerek öldürülmüştü.

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