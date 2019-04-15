Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin özel uçağı, Ukrayna’da tamir ediliyor.

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin özel siparişiyle yapılan ve kendisine 23 Nisan 2009’da teslim edilen AN-74K-300D model uçağı 2011 yılında hasar almıştı. Bakıma ihtiyaç duyan uçak Ukrayna’ya gönderilerek, tamir edilmeye başlandı. Ukrayna’nın Odessa havalimanına çekilen uçak, özel seçilmiş uzmanlarca tamir ediliyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Üretildiği 2009 yılından itibaren birkaç kere boyanan uçak, önce Harkov’daki bir uçak fabrikasında bakım ve kontrol amaçlı tutuluyordu. Ancak fabrikanın yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı uçağı Odessa Havalimanı’na getirdik” ifadelerine yer verildi.

