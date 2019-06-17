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Kadehlere karikatür çiziyor, taleplere yetişemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

BURSA'da Nurseda Arıtürk (29), insanların karikatürlerini kadehlere işleyerek satışını yapıyor.

Kadehlere karikatür çiziyor, taleplere yetişemiyor

Mehmet İNAN- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA) - BURSA'da Nurseda Arıtürk (29), insanların karikatürlerini kadehlere işleyerek satışını yapıyor. Arıtürk, İlk başlarda hobi olarak başladığı işinde şimdi taleplere yetişmekte zorlanıyor.
Bursa'da özel bir GSM şirketinin çağrı merkezinde çalışan Nurseda Arıtürk, boş zamanlarında karikatür çiziyor. Arıtürk çizdiği karikatürleri kadeh ve bardakların üzerine de işliyor. Büyük ilgi gören kadehleri Türkiye'nin dört bir yanına hediyelik eşya olarak satan Arıtürk, ilk başlarda hobi olarak başladığı işinde şimdi taleplere yetişmekte zorlanıyor.
Çocukluktan beri resim çizmeye meraklı olduğunu belirten Nurseda Arıtürk, "Resim yapmak aslında çocukluğumdan beri hayatımın sürekli içerisinde olan bir şeydi. Farklı bir meslekte ilerlesem de hobi amaçlı kadehleri keşfedince bu artık işim haline geldi. Talep yoğunluğu motivasyonumuzu arttırdı. Halen Türkiye’de ilk olma ayrıcalığına sahibim" dedi.
İngiltere’de yaşayan bir kadından esinlenerek bu sanata başladığını ifade eden Arıtürk, "Ben de birkaç denemeden sonra yapabildiğimi fark ettim. Hatta çok daha iyi işler çıkardığımı fark ettim. İlk olarak evdeki dekor malzemeleri ile başladım. Daha sonra kadehte denedim. Çünkü kadehler insan vücudunu çok iyi yansıtma özelliğine sahip. Arkadaş çevremin özel bir ilgisi olmaya başlayınca sosyal medya hesabı açtım. Sayfaya yoğun bir istek gelmeye başladı. Daha sonra siparişler gelmeye başladı. Takipçiler fiyat sormaya başladı. En sonunda kendimi işin içinde buldum" dedi.
'DÜĞÜN SEZONUNDA TALEPLER YOĞUN OLUYOR'
2 yıldır kadehlere karikatür çizdiğini anlatan Arıtürk, "Özellikle yaz aylarında düğün sezonunda gelin damat kadehlerimiz, kayın valideler, anneleri de işin içine alıyoruz. Güzel konseptler çıkarıyoruz. Talepler oldukça yoğun. İşe ilk başladığımda ortalama 7-8 saatte bir kadeh çıkarıyordum. Daha sonra tekniği geliştirerek süreyi 3 saate düşürdüm" dedi. Kadehlere karikatürlerinin yapılmasını isteyen müşterilerinin kendisine fotoğraf gönderdiklerini belirten Nurseda Arıtürk, “Genel anlamda fotoğraflar üzerinden elbiseleri, saç renkleri, göz renkleri, aksesuarlarını baz alarak bunları karikatür çalışması yapıyoruz. Sonra çizimleri kadehe aktarıyoruz. Günde 7-8 kadeh yapıyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kadehlere karikatür çiziyor, taleplere yetişemiyorKadehlere karikatür çiziyor, taleplere yetişemiyorKadehlere karikatür çiziyor, taleplere yetişemiyorKadehlere karikatür çiziyor, taleplere yetişemiyor

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