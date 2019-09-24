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Kadem Mete: Tur şirketinin Türkiye'deki müşterileri mağdur edilmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:27 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te otel işletmeciliği yapan AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, dünyanın en büyük turizm operatörlerinden Thomas Cook'un iflası nedeniyle hükümet yetkililerinin bu konuda gerekli önlemleri aldığını ve şu anda tur şirketinin Türkiye'deki müşterilerinin mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Kadem Mete: Tur şirketinin Türkiye'deki müşterileri mağdur edilmeyecek

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MARMARİS'te otel işletmeciliği yapan AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, dünyanın en büyük turizm operatörlerinden Thomas Cook'un iflası nedeniyle hükümet yetkililerinin bu konuda gerekli önlemleri aldığını ve şu anda tur şirketinin Türkiye'deki müşterilerinin mağdur edilmeyeceğini söyledi.
Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklamasının ardından AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, yazılı açıklamada bulundu. Başkan Mete, bu tür olayları daha önce de yaşadıklarını belirterek, "Hükümetimiz, bu konuda gerekli çalışmaları yaptı ve hem tur şirketinin müşterileri hem de otel işletmecilerimiz mümkün mertebe mağdur olmayacak" dedi. Mete açıklamasında, şunları söyledi:
"Thomas Cook, dünyanın sayılı ve çok güçlü tur operatörlerinden biriydi. Ama içine düştüğü bazı mali sıkıntılar sebebiyle daha fazla yürütemedi. Aslında son bir haftadır takip edilen bir olaydı. Kredi anlaşmaları çalışması içerisindeydiler. En son artık pes ettiler ve iflası açıkladılar. Tabi biz Türkiye olarak daha önceden bu tür, bu kadar büyük olmasa da birçok tur operatörünün Türkiye'de henüz yolculukları varken iflas ettiğini gördük. Türkiye aslında bu konularda deneyimli bir ülke. Thomas Cook'un ülkemiz de ve dünyanın her tarafında yolcusu var şu anda. O yolculukların güvenli bir şekilde kendi ülkelerine, hangi ülkeden seyahat etmişlerse, güven içerisinde dönmeleri Atol tarafından organize ediliyor. Bizim bu bölgede genel de İngiliz turistler var. Ülkemizdeki misafirlerinde salimen ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan dönmeleri çok önemli bir husus. Bu konuda herhangi bir şikayet olursa da Kültür ve Turizm Bakanlığımız direkt müdahalede bulunacaktır. Hiçbir misafirin, turistin, onları getiren tur operatörü battı diye otellerden çıkartılması veya onlardan zorla para talep edilmesi söz konusu olamaz."
'TUR ŞİRKETİNİN MÜŞTERİLERİ GÜVENLE ÜLKELERİNE DÖNECEK'
Thomas Cook'un Türkiye'deki müşterilerinin güvenli bir şekilde ülkelerine döneceğini belirten Mete, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geriye dönüşlerini zaten ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) düzenliyor. Burada bizim otelcilerimize söylememiz gereken önemli bir konu var bu da şu, otelcilerimizin Atol'e başvurmaları gerekiyor. Thomas Cook'un ülkemizdeki acentesi Diana Turizm'dir. Eğer küçük çaptaki otelciler Atol'e nasıl başvuracaklarını bilemiyorlarsa Diana Turizm bu konuda kendilerine yardımcı olacaktır. Dolayısıyla Diana Turizm'le iletişim kurarak Atol üzerinden başvuru yaparak Thomas Cook'tan ne kadar alacakları olduğunu belgelemeleri gerekiyor. Atol şu an otellerde konaklamakta olan misafirlerin ücretlerini ödeyecek. Fakat daha önceden temmuz, ağustos aylarında otellerde konaklamış otelcilerin faturalarını kestiği fakat ödemesi alamadıkları alacakları ayrı bir bölümde değerlendirecek."

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