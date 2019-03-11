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KADEM, New York'ta iki farklı etkinlik düzenleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 18:57 | Son Güncelleme

BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları kapsamında New York'ta bulunan KADEM, yarın BM Kadının Statüsü Komisyonunun 63. Oturumuna "Dezavantajlı Genç Kızlar İçin Sosyal Koruma: Geleceğe İşbaşı Projesi" başlıklı yan etkinlikle katılım sağlayacak - BM Kadının Statüsü Komisyonu yan etkinliği kapsamında da 13 Mart'ta "Sürdürülebilir Sosyal Korumada Aile Kurumunun Rolü" paneli düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları kapsamında New York'ta iki farklı etkinlik düzenleyecek.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, dernek yetkilileri, BM tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla her yıl düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu oturumlarını takip etmek ve yan etkinlikler yapmak üzere New York'ta bulunuyor.

Bu yıl 11-24 Mart tarihleri arasında 63. oturumu düzenlenecek Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları dolayısıyla 11-16 Mart tarihleri arasında New York'ta bulunan KADEM, 2 farklı etkinlik gerçekleştirecek.

Genç kızların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde var olmalarına katkı sağlamak amacıyla yürütülen "Geleceğe İşbaşı Projesi"ni anlatmak üzere KADEM bu yıl BM Kadının Statüsü Komisyonunun 63. Oturumuna yarın "Dezavantajlı Genç Kızlar İçin Sosyal Koruma: Geleceğe İşbaşı Projesi" başlıklı yan etkinlikle katılım sağlayacak.

Etkinlikte KADEM'in 2015 yılından beri yürüttüğü projenin detayları paylaşılacak. Projenin paydaşları olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığından temsilcilerin yanında projenin mentörlerinden de temsilcinin katılacağı etkinlikte bu yılki tema olan "Sosyal Koruma Sistemleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlenmesi İçin Kamu Hizmetlerine ve Sürdürülebilir Altyapıya Erişim" temasına yönelik iyi bir örneklik paylaşılmış olacak. Bu etkinlikle sosyal korumada sivil toplum, kamu ve özel sektör iş birliğiyle yürütülen iyi uygulamaların, tüm dünyadan gelen binlerce kadın sivil toplum temsilcilerinin bulunduğu KSK platformunda duyurulması amaçlandı.

KADEM Dış İlişkiler ve Projeler Direktörü Sezen Güngör'ün moderatörlüğünü yapacağı panelde, KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık, KADEM tanıtım sunumunu gerçekleştirecek. KADEM İş Dünyası ve Ekonomi Komisyonu Başkanı ve Proje Mentörü Arzu Odabaşı, proje hakkında genel bilgi verecek ve projenin mentörlük ayağını aktaracak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi, projede bakanlığın rolünü anlatacak. Milli Eğitim Bakanlığını temsilen katılan Yunus Erdoğan ise bakanlığın projedeki rolü ve diğer çalışmalarını aktaracak.

- "Sürdürülebilir Sosyal Korumada Aile Kurumunun Rolü" paneli

New York'ta BM Kadının Statüsü Komisyonu yan etkinliği kapsamında 13 Mart'ta da "Sürdürülebilir Sosyal Korumada Aile Kurumunun Rolü" paneli düzenlenecek. Panelin moderatörlüğünü UNFPA Başkan Yardımcısı Dereje Wordofa, açılış konuşmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapacak. Panelde Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mila Carovska, Burkina Faso Kadın, Aile ve Ulusal Dayanışma Bakanı Helene Marie Laurence Marchal/Ilboudo, Pakistan İnsan Hakları Federal Sekreteri Rabia Jaberi, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye Temsilcisi Salih Mutlu Şen, BM Kadın Birimi Avrupa ve Merkezi Asya Bölgesel Direktörü Alia El-Yassir, İslam İşbirliği Teşkilatı Aile ve Sosyal İşler Direktörü Dr. Fadila Grine, KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Derya Yanık konuşmacı olarak yer alacak.

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Derya Yanık, panelde ailenin önemi, modern dünyada aile kurumunun karşı karşıya kaldığı tehditler ve bu tehditlere karşı aile birliğinin önemine değineceği konuşmasında, KADEM'in kadın ve aileye yönelik yaklaşımını ve benimsediği cinsiyet adaleti kavramını anlatacak.

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Birleşmiş Milletler’in 8 Mart Kadınlar Günü Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) New York

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