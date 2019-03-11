KADEM, New York'ta iki farklı etkinlik düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları kapsamında New York'ta iki farklı etkinlik düzenleyecek.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, dernek yetkilileri, BM tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla her yıl düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu oturumlarını takip etmek ve yan etkinlikler yapmak üzere New York'ta bulunuyor.

Bu yıl 11-24 Mart tarihleri arasında 63. oturumu düzenlenecek Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları dolayısıyla 11-16 Mart tarihleri arasında New York'ta bulunan KADEM, 2 farklı etkinlik gerçekleştirecek.

Genç kızların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde var olmalarına katkı sağlamak amacıyla yürütülen "Geleceğe İşbaşı Projesi"ni anlatmak üzere KADEM bu yıl BM Kadının Statüsü Komisyonunun 63. Oturumuna yarın "Dezavantajlı Genç Kızlar İçin Sosyal Koruma: Geleceğe İşbaşı Projesi" başlıklı yan etkinlikle katılım sağlayacak.

Etkinlikte KADEM'in 2015 yılından beri yürüttüğü projenin detayları paylaşılacak. Projenin paydaşları olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığından temsilcilerin yanında projenin mentörlerinden de temsilcinin katılacağı etkinlikte bu yılki tema olan "Sosyal Koruma Sistemleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlenmesi İçin Kamu Hizmetlerine ve Sürdürülebilir Altyapıya Erişim" temasına yönelik iyi bir örneklik paylaşılmış olacak. Bu etkinlikle sosyal korumada sivil toplum, kamu ve özel sektör iş birliğiyle yürütülen iyi uygulamaların, tüm dünyadan gelen binlerce kadın sivil toplum temsilcilerinin bulunduğu KSK platformunda duyurulması amaçlandı.