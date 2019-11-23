KADEM, "Sen Varsan Şiddete Yer Yok!" kampanyası için stant açtı

Demir, kampanya öncesi yapılan analizlerde Türkiye'de şiddetin aile içinde gerçekleşmesi nedeniyle mahrem kabul edilerek o konuya müdahale edilmediğini ancak bu sorunsala dernek olarak başka bir bakış açısı getirdiklerini vurguladı. Kampanyayla ilgili önce kamu spotu hazırlandığını ve bunun dışında saha çalışmaları da yaptıklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Kampanyada kadim kültürümüzde, evrensel değerlerde hiçbir yerde yeri olmayan şiddetin aile içinde de yeri olamayacağına, bunun bir toplumsal mesele olacağına, asla ve asla aile içinde mahrem alan olmadığına dikkati çekmeye çalıştık. Bunun için de komşuluk, dostluk, arkadaşlık, akrabalık hukukundan doğan bir hakkı kullanarak 'Şiddeti nasıl engelleyebiliriz?' sorusuna yanıt bulmaya çalıştık. Kampanya 360 derece kurgulandı. Bir yandan TV ayağı varken, diğer yandan da sosyal medyada diğer mecralarda görebileceğiz. Mesajı tüm kitlelere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bugün İstanbul'da 6 noktada stant kuruldu. Türkiye'nin 47 ilinde standımız ve kampanya görsellerimiz 3 gün boyunca mevcut olacak."

Zeynep Demir, kamu spotu 2 ay yayımlandıktan sonra etkilerini araştıracaklarını sözlerine ekledi.

