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KADEM, Yeni Şafak’ın haberini yalanladı: Apaçık bir iftira!

07.05.2024 22:18
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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberi yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada "6 yaşında evlendirilen kız çocuğu davasında mağdurun avukatlığını yürüten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Avukat Canan Sarı, bugün bir gazetenin manşetten verdiği haberde apaçık bir iftiraya maruz kalmıştır. Sarı'ya yönelik ithamların hiçbir gerçeklik payı yoktur" denildi.

KADEM, Yeni Şafak’ın haberini yalanladı: Apaçık bir iftira!

KADEM, 6 yaşında evlendirilme davasında, mağdur çocuğun avukatı olan dernek yöneticisiyle ilgili iddialarda bulunan Yeni Şafak'a yanıt verdi.

"APAÇIK BİR İFTİRAYA MARUZ KALMIŞTIR"

KADEM'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 yaşında evlendirilen kız çocuğu davasında mağdurun avukatlığını yürüten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Avukat Canan Sarı, bugün bir gazetenin manşetten verdiği haberde apaçık bir iftiraya maruz kalmıştır. Yıllarca hukuk kurulumuzda gönüllü olarak görev alan, kadın ve çocukların mağdur olduğu davalarda ücret almadan hak savunuculuğu yapan, halen yine gönüllü olarak KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Avukat Canan Sarı’ya yönelik ithamların hiçbir gerçeklik payı yoktur.

Av. Canan Sarı, KADEM’in 'Kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etme' hedefine giden yolda, toplumsal vicdanı korumak için adalet savaşı vermektedir. Sesi yüksek çıkanların, çıkar odaklarının değil, mazlumun, mağdurun yanında durmaktadır. Her türlü basın etiğinden uzak bu haberi ve haberin arkasındaki güçleri kınıyor, tüm samimiyetimizle tekrarlıyoruz: Yer ve gök adaletle ayakta durur. Bir çocuğun ahı, dünyanın ve içindeki her şeyin üstündedir."

HABERDE O İFADELER YER ALMIŞTI

Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan "Hem avukat hem savcı hem hakim" başlıklı haberde KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve mağdur çocuğun avukatı Canan Sarı'nın, "nüfuzunu kullanarak yargıyı baskı altına almaya çalıştığı", "sanıkların lehine sonuçlar doğurabilecek taleplere engel olduğu" gibi ifadeler yer almıştı.
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