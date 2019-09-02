HABER

KADEM’den basın açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 14:51 | Son Güncelleme

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İstanbul Ümraniye’de ruhsatsız bir kursta yaşanan cinsel istismar hakkında basın açıklamasında bulundu.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İstanbul Ümraniye’de ruhsatsız bir kursta yaşanan cinsel istismar hakkında basın açıklamasında bulundu. Kadem’den yapılan açıklamada, "İstismar felakettir, sessiz kalma" denildi.
Açıklamada, "İstanbul Ümraniye’de ruhsatsız bir kursta, 5 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu haberi bizleri dehşete düşürmüştür. Evrensel bir sorun olan çocuk istismarı, etnisite, din, ırk, mezhep ve cinsiyet ayırt etmeksizin gerçekleşen, ailenin ve toplumun bütünlüğünü felakete sürükleyen alçakça bir durumdur. Bu doğrultuda hiç vakit kaybetmeksizin, sapıkların en ağır cezayı almasını, bu cezanın gelecekteki olayların önünü almak için bir emsal olmasını ve adaletin sağlanmasını beklemekteyiz. Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ve sapık ellere “Artık Yeter!” diyoruz. Toplumsal, ahlaki ve manevi değerlerimizin aşağılık zihniyetlerin gölgesinde yıpranmasına izin vermemek için; çocukların ve ailelerinin yanında durmayı kendimize görev addediyoruz. Bizler, toplumun her kesimine karşı her türlü şiddetin kabul edilemez olduğuna inanan bir sivil toplum kuruluşu olarak diyoruz ki: ’İstismar felakettir’. Masum çocukların değil, sapıkların utanç içinde yaşayacağı bir dünya için, tüm kamuoyunun bu davada teyakkuz halinde olmasının, çocukların ve ailelerinin adalet arayışında yanlarında durmasının önemine tekrar dikkat çekiyor, herkesi mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz" denildi.

Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!
738’incisi kutlanacak Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin programı belli oldu738’incisi kutlanacak Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin programı belli oldu
Hatay Valisi: Sınırda yaşananlar ajan provokatörlerce farklı lanse edildiHatay Valisi: Sınırda yaşananlar ajan provokatörlerce farklı lanse edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta gözaltına alınan babasının peşinden koşan çocuğun görüntüsü yürekleri burktu

Yürek burkan an! Gözaltına alınan babasının peşinden koştu

İçişleri Bakanlığı'ndan sıkı denetim! 81 ile gönderildi

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de istifa!

Pençe Harekâtı'nda 4 EYP ile 31 havan mühimmatı imha edildi

Pençe Harekâtı'nda 4 EYP ile 31 havan mühimmatı imha edildi

Son dakika! Tatvan kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te teröristlere darbe!

Bozcaada'da karaya oturan geminin personeli için 72 saat süre!

Gemiyi terk etmediler! 72 saat süreleri var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.