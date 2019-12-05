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KADEM'den 'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:27 | Son Güncelleme

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM), bugün olduğu gibi gelecekte de inanç, düşünce, hayat tarzı veya giyim tercihine göre ayırmaksızın kadınların haklarının teslim edilmesini istediklerini bildirdi.

KADEM'den 'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajı

ANKARA, (DHA)- KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM), bugün olduğu gibi gelecekte de inanç, düşünce, hayat tarzı veya giyim tercihine göre ayırmaksızın kadınların haklarının teslim edilmesini istediklerini bildirdi.
KADEM'in Twitter hesabından, '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü' nedeniyle yayımlanan mesajda, "Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85'inci yıl dönümünde; kadınları, bugün olduğu gibi gelecekte de inanç, düşünce, hayat tarzı veya giyim tercihine göre ayırmaksızın haklarının teslim edilmesini diliyoruz" denildi.
Paylaşımda yer alanda görüntüde ise, Gül Esin'in 1933 yılında Türkiye'nin ilk kadın muhtarı, Sadiye Ardahan'ın 1930 yılında Türkiye'nin ilk kadın belde belediye başkanı, Müfide İlhan'ın 1950 yılında Türkiye'nin ilk kadın İl Belediye Başkanı ve Hatı Çırpan'ın 1935 yılında ilk kadın milletvekili olduğu hatırlatılıp, fotoğraflarına yer verildi. Görüntü, 'Kadın varsa demokrasi var, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun' sözleri ile sona erdi.

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