KADEM'den Karaköy'de başörtülü kadına saldırı davasına ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Karaköy'de başörtülü kadına saldırı davasına katılma taleplerinin reddedildiğini belirterek, davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

KADEM'den yapılan açıklamada, başörtülü vatandaşların önce Karaköy, sonra Beşiktaş'ta yolda yürürken dini inançları ve başörtüleri sebebiyle saldırıya uğradıkları hatırlatıldı.

Bu tahammülsüzlük halinin büyük bir üzüntü ile karşılandığı aktarılan açıklamada, bu durumun, birlikte yaşama kültürü ve kişisel hak ve özgürlüklere karşı da açık bir tehdit niteliği taşıdığı vurgulandı.

Bu ayrımcı bakışın, bireyin yaşam hakkını tehdit ettiği gibi toplumsal hayata katılımına da engel bir şiddet türü olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu şiddet, yalnızca kadınları değil, bir bütün olarak toplumu da olumsuz etkilemesi açısından çok boyutlu sosyal bir sorundur. KADEM olarak biz, bu sorunun farkındalığıyla ilk celsede mahkemeye sunduğumuz katılma talebimiz ret olmasına rağmen davanın takipçisi olmaya devam ediyoruz.