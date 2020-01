KADEM'den Karaköy'de başörtülü kadına saldırı davasına ilişkin açıklama:

Biliyoruz ki bu köhne zihniyete sahip kişilerin saldırıları toplumdaki kutuplaşmaya zemin hazırlamaktadır. Bizler bu tip ayrıştırıcı vakalara yek ses olarak toplumca karşı çıkmalıyız. Bunun önüne geçmenin yegane yolu yargıda hak ettikleri en ağır cezayı almalarıdır. Ülkemizin 28 Şubat gibi acı tecrübeleri düşünüldüğünde, münferit gibi duran bu eylemlerin, cezasız kalması halinde devamlılık arz edeceği bir gerçektir. Bunun sonucunda insanların sokakta huzurla dolaşamayacağı bir noktaya gelineceği kuvvetle muhtemeldir. Bu gibi saldırgan eylemlerde, HAGB ya da para cezası gibi sanığın adeta ödüllendirildiği yaptırımlara hükmedilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Bizler KADEM olarak, insanlık onurunun ve temel hakların hiçe sayıldığı her vakada, inançlarından ve tercihlerinden dolayı haksızlığa, şiddete maruz kalan her kim varsa yanındayız. Bu tip toplumsal barışa kast eden nefret suçlarına, her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşı mücadelemize devam edeceğimizi tekrar ifade ediyoruz."