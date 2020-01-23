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  4. KADEM'den Karaköy'de başörtülü kadına saldırı davasına ilişkin açıklama:

KADEM'den Karaköy'de başörtülü kadına saldırı davasına ilişkin açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

"KADEM olarak biz, bu sorunun farkındalığıyla ilk celsede mahkemeye sunduğumuz katılma talebimiz ret olmasına rağmen davanın takipçisi olmaya devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Karaköy'de başörtülü kadına saldırı davasına katılma taleplerinin reddedildiğini belirterek, davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

KADEM'den yapılan açıklamada, başörtülü vatandaşların önce Karaköy, sonra Beşiktaş'ta yolda yürürken dini inançları ve başörtüleri sebebiyle saldırıya uğradıkları hatırlatıldı.

Bu tahammülsüzlük halinin büyük bir üzüntü ile karşılandığı aktarılan açıklamada, bu durumun, birlikte yaşama kültürü ve kişisel hak ve özgürlüklere karşı da açık bir tehdit niteliği taşıdığı vurgulandı.

Bu ayrımcı bakışın, bireyin yaşam hakkını tehdit ettiği gibi toplumsal hayata katılımına da engel bir şiddet türü olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu şiddet, yalnızca kadınları değil, bir bütün olarak toplumu da olumsuz etkilemesi açısından çok boyutlu sosyal bir sorundur. KADEM olarak biz, bu sorunun farkındalığıyla ilk celsede mahkemeye sunduğumuz katılma talebimiz ret olmasına rağmen davanın takipçisi olmaya devam ediyoruz.

Biliyoruz ki bu köhne zihniyete sahip kişilerin saldırıları toplumdaki kutuplaşmaya zemin hazırlamaktadır. Bizler bu tip ayrıştırıcı vakalara yek ses olarak toplumca karşı çıkmalıyız. Bunun önüne geçmenin yegane yolu yargıda hak ettikleri en ağır cezayı almalarıdır. Ülkemizin 28 Şubat gibi acı tecrübeleri düşünüldüğünde, münferit gibi duran bu eylemlerin, cezasız kalması halinde devamlılık arz edeceği bir gerçektir. Bunun sonucunda insanların sokakta huzurla dolaşamayacağı bir noktaya gelineceği kuvvetle muhtemeldir. Bu gibi saldırgan eylemlerde, HAGB ya da para cezası gibi sanığın adeta ödüllendirildiği yaptırımlara hükmedilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Bizler KADEM olarak, insanlık onurunun ve temel hakların hiçe sayıldığı her vakada, inançlarından ve tercihlerinden dolayı haksızlığa, şiddete maruz kalan her kim varsa yanındayız. Bu tip toplumsal barışa kast eden nefret suçlarına, her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşı mücadelemize devam edeceğimizi tekrar ifade ediyoruz."

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açıklama KADEM saldırı

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