KADEM’den KARDEMİR’e ziyaret

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Yönetim Kurulu üyeleri, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını A.Ş (KARDEMİR) ziyaret etti.

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan tarafından karşılanan KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, hizmet binası olarak kullanılmak üzere Yenişehir Mahallesi’nde KADEM Karabük Temsilciliğine tahsis edilen lojman nedeniyle KARDEMİR yönetimine teşekkür etti.

Ziyarette KARDEMİR’in tarihi geçmişi ve bugünkü faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren Genel Müdür Soykan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 02 Ocak 2004 tarihinde fabrikaya gerçekleştirdiği ziyaret esnasında KARDEMİR için yeni hedefler belirlediğini, bu kapsamda kurulan Ray Üretim Tesisleri ile birlikte şirketin bugün Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray üretici haline geldiğini, 6 yıllık bir yatırım süreci bağlamında özellikle son 2 yıldaki gayretlerle ilk üretimin ve sevkiyatın gerçekleştiği Demiryolu Teker Üretim Tesisiyle birlikte TCDD’nin raylı sistemlerindeki atılımlarına büyük katkılar sunduğunu söyledi.

2023 yılı hedefleri doğrultusunda fabrikanın otomotiv ve savunma sanayisine çelik tedarik çalışmalarını başlattığını ifade eden Soykan, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek KADEM’in faaliyetlerine de her zaman destek olacaklarını kaydetti.

KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu ise dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdiği konuşmasında kadınların hukuki, ekonomik, sosyal, siyasal ve sanatsal alanlarda yaşama katılımını sağlayarak, bireysel ve mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve aktivitelerle Türkiye’nin gelişimine katkı sunmak için çalıştıklarını belirtti.