HABER

KADEM’den KARDEMİR’e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 21:09 | Son Güncelleme

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Yönetim Kurulu üyeleri, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını A.Ş (KARDEMİR) ziyaret etti.KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan tarafından karşılanan KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, hizmet binası olarak kullanılmak üzere Yenişehir Mahallesi’nde KADEM Karabük Temsilciliğine tahsis edilen lojman nedeniyle KARDEMİR yönetimine teşekkür etti.Ziyarette KARDEMİR’in tarihi geçmişi ve bugünkü faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren Genel Müdür Soykan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 02 Ocak 2004 tarihinde fabrikaya gerçekleştirdiği ziyaret esnasında KARDEMİR için yeni hedefler belirlediğini, bu kapsamda kurulan Ray Üretim Tesisleri ile birlikte şirketin bugün Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray üretici haline geldiğini, 6 yıllık bir yatırım süreci bağlamında özellikle son 2 yıldaki gayretlerle ilk üretimin ve sevkiyatın gerçekleştiği Demiryolu Teker Üretim Tesisiyle birlikte TCDD’nin raylı sistemlerindeki atılımlarına büyük katkılar sunduğunu söyledi.2023 yılı hedefleri doğrultusunda fabrikanın otomotiv ve savunma sanayisine çelik tedarik çalışmalarını başlattığını ifade eden Soykan, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek KADEM’in faaliyetlerine de her zaman destek olacaklarını kaydetti.KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu ise dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdiği konuşmasında kadınların hukuki, ekonomik, sosyal, siyasal ve sanatsal alanlarda yaşama katılımını sağlayarak, bireysel ve mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve aktivitelerle Türkiye’nin gelişimine katkı sunmak için çalıştıklarını belirtti.Babasının Şeref Defterine yazdıklarını dikkatlice incelediBabası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olarak 2004 yılında KARDEMİR’e yaptığı ziyarette şirket Şeref Defterine yazdıklarını titizlikle okuyan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da KARDEMİR’in ülke sanayisine katkılarının yanı sıra sosyal konulardaki farkındalığı ve hizmetleri için fabrika yönetimine teşekkür etti.Ziyarette, kadınların çeşitli sosyal ve sanatsal faaliyetlerini yapabileceği ve mesleki kursların verilebileceği "El Emeği Kadın Kooperatifi"nin çalışmalarında kullanılmak üzere KARDEMİR tarafından KADEM Karabük Temsilciliğine mevcut hizmet binasına ek olarak tahsis edilecek lojman için de protokol imzalandı.Ziyaret, KARDEMİR Genel Müdürü Soykan’ın günün anısına Başkan Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a şirket ürünlerinden oluşan masa setinin takdimi ile sona erdi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Yönetim Kurulu üyeleri, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını A.Ş (KARDEMİR) ziyaret etti.
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan tarafından karşılanan KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, hizmet binası olarak kullanılmak üzere Yenişehir Mahallesi’nde KADEM Karabük Temsilciliğine tahsis edilen lojman nedeniyle KARDEMİR yönetimine teşekkür etti.
Ziyarette KARDEMİR’in tarihi geçmişi ve bugünkü faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren Genel Müdür Soykan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 02 Ocak 2004 tarihinde fabrikaya gerçekleştirdiği ziyaret esnasında KARDEMİR için yeni hedefler belirlediğini, bu kapsamda kurulan Ray Üretim Tesisleri ile birlikte şirketin bugün Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray üretici haline geldiğini, 6 yıllık bir yatırım süreci bağlamında özellikle son 2 yıldaki gayretlerle ilk üretimin ve sevkiyatın gerçekleştiği Demiryolu Teker Üretim Tesisiyle birlikte TCDD’nin raylı sistemlerindeki atılımlarına büyük katkılar sunduğunu söyledi.
2023 yılı hedefleri doğrultusunda fabrikanın otomotiv ve savunma sanayisine çelik tedarik çalışmalarını başlattığını ifade eden Soykan, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek KADEM’in faaliyetlerine de her zaman destek olacaklarını kaydetti.
KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu ise dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdiği konuşmasında kadınların hukuki, ekonomik, sosyal, siyasal ve sanatsal alanlarda yaşama katılımını sağlayarak, bireysel ve mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve aktivitelerle Türkiye’nin gelişimine katkı sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Babasının Şeref Defterine yazdıklarını dikkatlice inceledi
Babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olarak 2004 yılında KARDEMİR’e yaptığı ziyarette şirket Şeref Defterine yazdıklarını titizlikle okuyan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da KARDEMİR’in ülke sanayisine katkılarının yanı sıra sosyal konulardaki farkındalığı ve hizmetleri için fabrika yönetimine teşekkür etti.
Ziyarette, kadınların çeşitli sosyal ve sanatsal faaliyetlerini yapabileceği ve mesleki kursların verilebileceği "El Emeği Kadın Kooperatifi"nin çalışmalarında kullanılmak üzere KARDEMİR tarafından KADEM Karabük Temsilciliğine mevcut hizmet binasına ek olarak tahsis edilecek lojman için de protokol imzalandı.
Ziyaret, KARDEMİR Genel Müdürü Soykan’ın günün anısına Başkan Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a şirket ürünlerinden oluşan masa setinin takdimi ile sona erdi.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısını rehin alan zanlı: “Şeytana uydum”Gemlik Belediye Başkan Yardımcısını rehin alan zanlı: “Şeytana uydum”
Göçkün köyünde 1 hafta arayla ikinci acıyı yaşadıGöçkün köyünde 1 hafta arayla ikinci acıyı yaşadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Bakan Albayrak duyurdu! Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu

Bakan Albayrak duyurdu! Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

TBMM karıştı! Yeğen Öcalan'ın sözleri büyük tepki çekti

TBMM karıştı! Yeğen Öcalan'ın sözleri büyük tepki çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.