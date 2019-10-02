İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), reklam veren kişi ile kuruluşların şiddet içeren programlara ekonomik destek vermeme yönünde benimseyecekleri ortak tavrın, kısa vadede insani değerleri korumak adına en pratik ve işlevsel uygulamalardan biri olacağını bildirdi.

KADEM'den yapılan açıklamada, medyanın, halkın haber alma ve bilgilenme ihtiyacını karşılamakla birlikte aynı zamanda bir propaganda aracı olarak kullanıldığı belirtilerek, özellikle sosyal medya erişiminin artması ile doğruluğu teyit edilmeyen bilgilerin hızla yayıldığı ve kısa sürede çok geniş kitlelere ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada medya yayınlarının, gerçekliği manipüle ederek aktarmasının, izleyicinin algısı üzerinde belirleyici olduğu vurgulanarak, bu anlamda gerek konvansiyonel gerekse sosyal medyada dürüst ve sorumlu yayıncılık anlayışının işlevsel hale getirilmesi gerektiği aktarıldı.

Buradan hareketle medya içeriklerinin öncelikli olarak kültürel değerleri koruyan, çocukların ve gençlerin gelişimini destekleyen yapımlardan oluşması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, medyanın, kolektif aklın ve kamu vicdanının şekillenmesinde etkili bir güç haline geldiği ifade edildi.