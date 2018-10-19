İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM), Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 8 Ekim 2013 tarihinde yürürlükten kaldırılması ile ilköğretim okullarında okutulmasına son verilen öğrenci andına ilişkin Danıştay 8. Dairesi’nin iptal kararıyla ilgili, "Dairenin teknik bir inceleme gerektirmeyen davada 5 yıl gibi uzun bir süre sonra karar verip toplumu bugün aynı tartışmalara hapsetmesi kasıtlı değilse ancak ihmalle açıklanabilir." açıklaması yapıldı.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamada, "Karar gerekçesinde öne çıkan idari yargının görev sınırını ihlal etmek, yürütme organının takdir yetkisini yok sayarak yerindelik denetimi yapmak vb usul hatalarına girmeyeceğiz." denilerek, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle sayın Dairenin teknik bir inceleme gerektirmeyen davada 5 yıl gibi uzun bir süre sonra karar verip toplumu bugün aynı tartışmalara hapsetmesi kasıtlı değilse ancak ihmalle açıklanabilir. Yine karar gerekçesindeki pedagojik iddiaları da kabul etmek mümkün değildir. Sayın Daire, 'yeni nesillerin ülkesine anayasal vatandaşlık temelinde aidiyetini ve bağlılığını güçlendirmeyi, onların milli, manevi ve kültürel değer oluşumuna katkı sağlamayı amaçlayan ve uzun yıllardır okutulan bu metnin' yürürlükten kaldırılması gerekçelerinin hukuken geçerli sebeplere dayanmadığı kanaatiyle düzenlemeyi iptal etmiştir.