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  4. "Kademeli ayrıldık" çıkışı şaşırtmıştı! Nilperi Şahinkaya'nın eski aşkı Emre Yusufi ayrılık nedenini açıkladı

"Kademeli ayrıldık" çıkışı şaşırtmıştı! Nilperi Şahinkaya'nın eski aşkı Emre Yusufi ayrılık nedenini açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.12.2024 12:00
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Uzun süredir birlikte olan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi ilişkisi geçtiğimiz aylarda bitmişti. Ayrılığın ardından konuşan Nilperi Şahinkaya Kademeli ayrıldık" çıkışıyla uzun süre konuşulmuştu. Emre Yusufi'den de yeni bir açıklama geldi. Ayrılığın sebebi bakın neymiş...

"Kademeli ayrıldık" çıkışı şaşırtmıştı! Nilperi Şahinkaya'nın eski aşkı Emre Yusufi ayrılık nedenini açıkladı

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kuzgun, Yeni Hayat ve Yasak Elma gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya son dönemde özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmüyor.

Şahinkaya uzun süredir birlikte olduğu heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi'den geçtiğimiz aylarda ayrılmış ve "Kademeli ayrıldık" açıklamasıyla da uzun süre konuşulmuştu.

nilperi emre 2

'KIRMADAN BOZULMADAN...'

Heykeltıraş Emre Yusufi, biten ilişkisi hakkında yeni bir açıklama yaptı. Yusufi, 'Kademeli ayrılıktan bahsettiği Nilperi'nin yavaş yavaş oldu. Kırmadan bozulmadan, kavga olmadan oldu. Normalleşti zaten konu benim açımdan.' ifadelerini kullandı.

NİLPERİ EMRE

AYRILIĞIN SEBEBİ...

Emre Yusufi ayrılığın sebebini ise şöyle açıkladı; "Biten ilişkilerin ömürleri vardır. Olması gerektiği gibi bitti. Tekrar ileride barışma olmaz çünkü küs değiliz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Nilperi Şahinkaya
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