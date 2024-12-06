"Kademeli ayrıldık" çıkışı şaşırtmıştı! Nilperi Şahinkaya'nın eski aşkı Emre Yusufi ayrılık nedenini açıkladı

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kuzgun, Yeni Hayat ve Yasak Elma gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya son dönemde özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmüyor.

Şahinkaya uzun süredir birlikte olduğu heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi'den geçtiğimiz aylarda ayrılmış ve "Kademeli ayrıldık" açıklamasıyla da uzun süre konuşulmuştu.

'KIRMADAN BOZULMADAN...'

Heykeltıraş Emre Yusufi, biten ilişkisi hakkında yeni bir açıklama yaptı. Yusufi, 'Kademeli ayrılıktan bahsettiği Nilperi'nin yavaş yavaş oldu. Kırmadan bozulmadan, kavga olmadan oldu. Normalleşti zaten konu benim açımdan.' ifadelerini kullandı.

AYRILIĞIN SEBEBİ...

Emre Yusufi ayrılığın sebebini ise şöyle açıkladı; "Biten ilişkilerin ömürleri vardır. Olması gerektiği gibi bitti. Tekrar ileride barışma olmaz çünkü küs değiliz" dedi.