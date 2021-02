Kademeli kısıtlama sürecinde Türkiye'yi neler bekliyor?

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Yeni normal hayata dönüşte 100 binde vaka sayısı önemli kriterimiz. Ama bunu destekleyici yan kriterlerden de bahsetmek mümkün. Örneğin o ildeki aşılama sayısı ve aşılanma yüzdesine bakmak. Bunun yanında o ilin yoğun bakım kapasitesi ya da yoğun bakım doluluk oranına bakmak gibi kriterler de söz konusu olabilir. Ama hepimiz biliyoruz ki, kriterler ne kadar kolay, basit, tek olursa o kadar kolay bir şekilde uygulanabiliyor. Bu nedenle 100 binde vaka sayısını diğer kriterlerle destekleyerek gitmek mümkün olacak. Şu an tabii bu net değil. Mart başı geldiği zaman net olarak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacaktır hangi kriterlere doğru gidileceği, ama bunların içerisinde 100 binde vaka sayısının ya da vaka değişim hızının farklı olduğunu söylemek mümkün. Örneğin şu an Doğu Karadeniz'deki vakaların daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ama en çok artış yapan yedi ilimize baktığımızda burada farklı illerin olduğunu görüyoruz. O yüzden oturup bir karar verip buna göre ilerlemek daha doğru olacak.

Tabii toplumdan gelen istekler çok fazla miktarda. Ve illerimiz arasında da farklılıklar söz konusu. Anadolu'daki A ilimizin, B ilimizin birbirinden farklı olduğunu görebiliyoruz. Hatta yakın coğrafyadaki illerin de birbirinden farklı olduğunu görebiliyoruz. Sadece vaka sayısı üzerinden değerlendirmek de doğru değil. 100 binde nüfusa göre giderek bir hızdan bahsetmek daha doğru olacak. Bu nedenle de iller bazında değerlendirme yapmanın şu an daha doğru olacağını düşünüyor Sağlık Bakanlığı. Tabii süreç dahilinde şöyle bir yaklaşım da söz konusu olabilir: Bakılır, eğer iller düzeyinde değerlendirmede bir il çok yüksek, bir il düşükse, iller arası geçiş bu sefer artıyorsa, geçişkenlik artıyorsa belki bölge bazlı bir değerlenme de yapılabilir. Örneğin birbirine komşu, çok geçişkenliğin olduğu iller birlikte değerlendirilebilir. Örnek vermek gerekirse İzmir, Manisa birlikte değerlendirilebilir. Adana, Mersin ya da Elazığ, Malatya beraber değerlendirilebilir. Ankara, Kırşehir beraber değerlendirilebilir. Böyle bir yaklaşım da tabii bundan sonra geliştirebilir. Sürecin başından beri en azından kişisel olarak vurguladığımı söyleyebilirim, yerelde karar alınması çok çok önemli. İl Hıfzıssıhha Kurulları'nın zaten bu yetkileri de var. Bir mahalleyi kapatmak, bir okulu açıp kapatmak, bir ilçeyi açıp kapatmak gibi. Bu dönemde İl Hıfzıssıhha Kurulları'nın yereldeki unsurlarla beraber, vatandaşlar, oradaki il müdürlükleri, o ilin dinamikleriyle beraber karar almalarının daha kolay olabileceği düşüncesindeyim.

"30'dan fazla ilde mutant virüs var"

Kademeli kısıtlamaya geçiş, mutant virüs tehlikesi ile bağlantılı mı? İllere göre kısıtlamayla birlikte yerel yönetimler tarafından mutant virüse ilişkin daha etkili kararlar alınabilir mi?

Aslında mutant virüs 30'dan fazla ilimizde var. Yine kişisel görüşümü belirteyim, 30'dan fazla ilimizde olan virüsün Türkiye'nin hemen her yerinde olduğunu söylemek mümkün. Üstelik iller arası geçişle beraber Türkiye'nin geneline de sirayet ettiğini düşünmek elbette doğru bir yaklaşım olacaktır. Ama şu an için açıkçası önlemlerde bir farklılık söz konusu değil. Tek farkı bulaştırıcılığının daha fazla olması. O yüzden vatandaşlarımızın fiziksel mesafe, maske, hijyen, eve geldikleri zaman vücut temizliği gibi bileşenlere çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ortamların mutlaka temiz havayla havalandırılması ve kalabalığa izin verilmemesi gerekiyor. İl düzeyinde de vakası çok olan illerde mutant virüs ihtimalinin olabileceğini illerimiz düşünmeli haliyle, ama şu an mutant virüsün görüldüğü illerle görülmediği illerdeki rakamlara baktığımızda açıkçası çok da fark söz konusu değil. Mutant virüs görülmediği ilde de vaka yüksekse çok da fark etmeyecektir önlemler. Ama il bazında eğer bir mutant virüs kümelenme gösteriyorsa özellikle bir ilimizde, diyelim ki diğerlerine göre iki kat, dört kat, altı kat daha fazlaysa tabii o ilimizin kendi önlemlerini tekrar gözden geçirmesi o ana kadar düşük risk grubunda olsa dahi bu sefer o risk grubunu yükseltmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.