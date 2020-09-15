Kademeli Mesai Saatine İstanbullular Nasıl Bakıyor?

Üniversite öğrencisi Baran Anka, büyükşehirlerde trafik ve toplu taşımalarda yoğunluğun azaltılması için kademeli mesai saati uygulamasının faydalı olacağını düşünenlerden. Anka, “Böylelikle insanlara daha hijyenik bir ortam sağlanabilir. Bence iyi bir uygulama. Bu kadar yoğun nüfuslu bir kentte her şeyi bir anda kısıtlamanız herkese zor gelebilir” şeklinde konuştu.

Bazı kişiler sokağa çıkma yasağının uygulanması fikrine sıcak bakarken, bazıları karara karşı olduklarını ifade etti. Uygulamaya konulması gündemde olan kademeli mesai saati düzenlemesini ise çoğu İstanbullu olumlu karşıladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, uygulama için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini ve 18 Eylül 2020 Cuma günü gerekli açıklamanın yapılacağını açıkladı.

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında trafikte ve toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun azalmasını sağlamak için önce Ankara’da uygulamaya koyulan 'Kademeli mesai saati' uygulaması İstanbul’a da geliyor.

“İnsanlarımızın bilinçlenmesi gerekiyor”

Emekli Hurşit Sağlam da uygulamayı destekliyor. Halkın daha duyarlı davranması gerektiğini belirten Sağlam, “Kalabalık az olunca bulaş riski de az olur ama öncelikle insanlarımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Halkımız hiç bilinçli değil. İki kişiden ancak birisi maske takıyor, o takanların da çoğu doğru şekilde takmıyor” dedi.

“Hiçbir şehre 17 milyon insan tıkılmaz”

Emekli eğitimci olduğunu kaydeden Han Erim ise İstanbul’un kalabalık nüfusunda mesai saati uygulamasının bir yararı olmayacağını düşünüyor.

Erim, “Hiçbir şehre 17 milyon insan tıkılmaz. Tıkarsan da bunun sonucu böyle olur. Ne yapacaksınız şimdi? Mesai saatlerini düzenleseniz ne olacak? Hangi yolu yapacaksın, hangi metroyu düzenleyeceksin” diye konuştu.

“Sokağa çıkma yasağı gerekli”

Özel bir okulda spor eğitmeni olarak çalıştığını ifade eden Mahmut Demir, pandeminin neden olduğu bulaşma riskinin ancak sokağa çıkma yasağıyla önlenebileceğini savundu. Demir, “Sokağa çıkma yasağı gerekli bence. Daha önce hafta sonu bile uygulandığında vaka sayılarının azaldığına şahit olduk” dedi.